Bonndorf – Der Banner oberhalb der Martinstraße in Bonndorf kündigt es von weither zu sehen an: Am kommenden Sonntag, 20. Oktober, gibt es wieder einen Herbstmarkt mit einem verkaufsoffenen Sonntag in der Löwenstadt. Veranstalter ist der Handels- und Gewerbeverein Bonndorf, der zugleich auch Ausrichter des Runkele-Schnitzwettbewerbs ist. Gleichzeitig findet von 14 Uhr an die Herbstabschlussprobe der Bonndorfer Feuerwehrabteilungen unter Mitwirkung benachbarter Feuerwehren statt.

Mittelpunkt des Geschehens wird für die Floriansjünger samt DRK-Bereitschaft die katholische Pfarrkirche Peter und Paul sein. Vorgesehen ist, dass um 14 Uhr Sirenen und Martinshörner auf das Jahresereignis der Bonndorfer Feuerwehrleute ertönen.

Für die HGV-Vorsitzenden Susanne Spachholz (Organisation) und Harald Hien (für die Technik zuständig) liegt dann der Großteil der HGV-Vorarbeit hinter sich. Beide finden, dass sich die Herbstprobe gut ins Konzept des Herbstmarktes mit verkaufsoffenen Sonntag einfügt, welcher um 12 Uhr beginnt.

Dass es eine familienfreundliche Veranstaltung ist, davon sind beide überzeugt: „Wer Lust hat, die Arbeit der Hilfsorganisationen zu beobachten, erhält ausreichend Gelegenheit, sich über den Ausbildungsstand der Damen und Herren und die Zusammenarbeit unter Feuerwehr, DRK und Polizei zu informieren.

Die nötigen Vorarbeiten, solch eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, beanspruchen jährlich viel Ideenreichtum, sagt Susanne Spachholz und spricht davon, dass Harald Hien und sie ein gutes Team bilden. Zu ihrer Verwaltungsarbeit kümmert sich Hien indes um die technischen Aufgaben, welche so ein Herbstmarkt mit sich zieht. Auf die teilnehmenden Geschäfte angesprochen: „Es wäre schön, wenn vierstellige Besucherzahlen das Engagement der Handelstreibenden unterstützen würden“, äußern sich die HGV-Vorsitzenden. „Ein Spektrum an Waren in einer Vielfalt zu präsentieren, das ist unser Ziel.“ Entlang der Martin- und Lenzkircher Straße werden neben den geöffneten Geschäften, Schau- und Imbissstände den Besuchern das „Lädele“ schmackhaft machen.

Altbewährt und immer wieder gerne in Anspruch genommen, werden kostenlos Runkele (Futterrüben), welche für den Schnitzwettbewerb zu erhalten sind. Erstmals werden sie vom Donnerstag, 10. Oktober, bis Freitag, 18. Oktober, ausschließlich in der Schalterhalle der Sparkasse zu ergattern sein. Diesjähriges Thema zum handwerklichen Vergnügen wird „Unter Wasser“ sein. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Abgegeben dürfen die Unikate am Sonntag, 20. Oktober von 12 bis 15 Uhr wiederum in der Sparkasse, wo sie dann nach der Prämierung ausgestellt bleiben.

Unter der Federführung von Annette Ketterer werden die Preisträger um 16.30 Uhr ermittelt. Der Sieger erhält einen HGV-Gutschein im Wert von 50 Euro. Den nachfolgend Platzierten erwarten 40 Euro und 30 Euro. Gewinner bis zum 10. Platz dürfen sich über einen 10-Euro-Gutschein freuen.

Programmpunkte: An der Martinstraße bewirten die DLRG mit Kaffee und Kuchen. Der Trachtenverein präsentiert Waffeln und Zwiebelkuchen und die Sportkegler offerieren Grillgut. Auch die Freunde des Friedens werden sich mit einem Essens-Stand beteiligen. Offen hat auch der Kleiderkreisel neben dem Gasthaus Sonntag in der Schlossstraße.

Eine Wandermusik unterdessen wird zur Unterhaltung unterwegs sein. Im Martinsgarten wird der Dillendorfer Musikverein Ausschnitte seines Repertoires zum Besten geben, währenddessen die Tannegger Burghüter zur Bewirtung im Einsatz sein.