von Juliane Kühnemund

Der Breitbandausbau in Bonndorf ist ein immer wiederkehrendes Thema im Bonndorfer Gemeinderat. Mit dem Ausbau der schnellen Datenautobahn hatte sich nun auch der neue Gemeinderat in seiner ersten Arbeitssitzung zu beschäftigen. Dabei hatte Bürgermeister Michael Scharf gute und weniger gute Nachrichten für die Zuhörer im Gepäck.

Zunächst zu den guten Nachrichten: In Gündelwangen und Ebnet steht das schnelle Internet bereits zur Verfügung. „50 Haushalte sind schon online und restlos glücklich“, sagte der Bürgermeister. Außerdem gab Michael Scharf bekannt, dass es der Stadt Bonndorf gelungen sei, eine Verlängerung der Zuschussfrist zu erwirken. Dies war notwendig geworden – und damit ist die Überleitung zu den schlechteren Nachrichten vollzogen – weil die Ausschreibungsergebnisse für die weiteren Breitbandarbeiten in den Ortsteilen jenseits von Gut und Böse waren.

Sprich: Aufgrund völlig überteuerter Angebote wurden die Ausschreibungen aufgehoben, was zu einer Verzögerung der Arbeiten geführt hatte, erklärte Scharf. Für weitere Bauabschnitte waren gar keine Angebote abgegeben worden. Wie Michael Scharf jetzt bekannt gab, wurde nun ein Unternehmen gefunden für die Breitbandarbeiten in Wellendingen. Dieses erhielt dann auch den Auftrag im Zuge einer Eilentscheidung.

Nach der gewährten Verlängerung der Zuschussfrist müssen die Arbeiten in Wellendingen Ende 2020 fertiggestellt sein, die Frist für das Gesamtprojekt reicht bis Ende Juni 2022. Weitere Arbeiten sollen im Oktober dieses Jahres vergeben werden.

Und dann gibt es noch einen Punkt, der der Stadtverwaltung etwas Sorgen bereitet: Das Darmstädter Bauunternehmen, das zunächst damit beauftragt worden war, die Hausanschlüsse in Bonndorf zu verlegen, jedoch nicht in der Lage gewesen war, diese Aufträge fristgerecht zu erledigen, hat mittlerweile Insolvenz angemeldet. Das Insolvenzverfahren wurde Mitte Juni eröffnet. Laut Michael Scharf stehen jetzt zeitaufwendige Diskussionen mit dem Insolvenzverwalter an. „Das wird viel Arbeit und Mühe machen“, meinte der Bürgermeister, der aber zuversichtlich ist, dass der Stadt kein sonstiger Schaden entstehen wird.