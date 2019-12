von Erhard Morath

Traditionell informiert der Narrenrat der Bonndorfer Pflumeschlucker zu dem am „11.11.“ verkündeten Bühnenspiel „Bonndorfer Puppenkiste“ für den Fasnetmendig 2020 in einer Gruppenbesprechung, dieses Mal im „Di Lisi“, über die Möglichkeiten, ein passendes Thema zu finden.

Marco Johner, der für die Gestaltung und Organisation des Spieles vor dem Rathaus (Latschariplatz) verantwortliche Narrenrat, hatte zwar mehrere Anregungen parat, doch das Informationsbedürfnis hielt sich, wie in den Jahren zuvor, in Grenzen. Adventszeit und Weihnachten standen im Vordergrund. Trotzdem wäre eine Terminierung der Informationsrunde in den Januar letztlich nicht sinnvoll, weil danach die Vorbereitungszeit für manche Gruppen zu knapp ausfallen würde.

Mitmachen Anmeldung bis Freitag, 14. Februar, bei Marco Johner, Telefon 07703/931 99 17 oder per E-Mail (marcojohner@hotmail.de).

Konkrete Anmeldungen gab es dann erfreulicherweise von den folgenden fünf Gruppen: Trachtenverein, Dillendorfer Fußballer, „...und Co.“, DLRG und Kolping. Marco Johner schilderte einige Eckpunkte „seines“ Bühnenspiels am Fasnetmendig, 24. Februar. Es soll bereits um 13.33 Uhr beginnen und damit einen zeitigeren Start des sich anschließenden großen Montagsumzuges gewährleisten. Wer Lust hat auf der Bühne aufzutreten, muss sich anmelden.

Mit Rücksicht auf die übrigen Gruppen sollte ein Auftritt maximal sechs Minuten dauern. Musikbeiträge sind entweder auf USB-Stick oder auf CD mit Testlauf vor Beginn des Spieles am Rathaus abzugeben. So hofft der Narrenrat, dass sich weitere Gruppen fürs Mitmachen entscheiden, als Hand- oder Stoffpuppen, Marionetten oder Bauchredner, um vor dem närrischen Publikum die Puppen tanzen zu lassen. Für Hilfestellung bei erstmaliger Teilnahme stehen Narrenrat und Marco Johner zur Verfügung, ein Fundus an Ideen wurden bereits zu Papier gebracht und wartet auf Verwirklichung durch Akteure, die mit dabei sein möchten.