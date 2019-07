von Martha Weishaar

Noch hat keiner von ihnen den Rang und Namen eines Wassily Kandinsky. Verstanden haben die jungen Künstler der Grundschule Bonndorf, deren Werke am Bauzaun zwischen Stadtgarten und Baustelle Schmidt‘s Markt zu bewundern sind, dennoch vieles, was der russische Expressionist seinerzeit zu Papier oder Leinwand brachte.

Upps – da hing ein Gemälde falsch herum am Bauzaun zwischen Stadtgarten und Baustelle Schmidt‘s Markt. Volker Maier und Ludwig Nehmer leisten mit ihrem Akkuschrauber sofort Abhilfe. | Bild: Martha Weishaar

Mit Spannung erwarteten die Mädchen und Jungen im Beisein ihrer Familien, Lehrer und einiger Kunstinteressierten die Enthüllung ihrer Werke. Die Initiative „Mir vo do“ hatte die Kinder eingeladen, Kandinsky zu interpretieren. Eignen sich dessen oftmals großflächige, farbenfrohe geometrische Formen doch bereits für Kinder in diesem Alter als Vorlage. Wobei die jungen Malerinnen und Maler diese frei auslegten und beliebig abwandelten. „Eure Bilder sollen an diesem Bauzaun neugierig auf das machen, was dahinter entsteht und den Betrachter erfreuen“, sagte Stefanie Schwenninger stellvertretend für die Initiatoren. Der Stadtgarten solle ein Treffpunkt werden, wo man ruhig werden und Bilder in den Himmel malen könne.

Kandinsky – wie Grundschüler ihn interpretieren: Der Bauzaun im Stadtgarten ist einen Ausflug wert. | Bild: Martha Weishaar

Dass eines der Werke kopfüber installiert worden war, sorgte eingangs der „Vernissage“ allenthalben für Belustigung. Als die Kinder allerdings ihre jeweilige Inspiration erläuterten, lauschten die Besucher still, gab es doch viel Interessantes über Formen oder Farben zu hören. Schüler sämtlicher Jahrgangsstufen der Grundschule aus Bonndorf, Wellendingen und Gündelwangen wirkten an dem Gemeinschaftsprojekt mit. „Wir hatten viel Spaß, wenn‘s auch mal zwischendurch Streit gab“, verriet ein Junge.

In vielen Farben zieren nun Leuchtturm, Zug, Weltkugel, Kirche, schwarze Löcher, Sonne und Erde, aber auch jede Menge Drei- und Vierecke oder Kreise die Holzplatten. Zu jedem einzelnen künstlerischen Motiv gibt es wunderbare Erklärungen. All diese aufzuführen, würde den Rahmen der Berichterstattung allerdings sprengen. Eines der Mädchen bezeichnete das Gesamtkunstwerk treffend als „schick und voller Phantasie“. „Das alles soll uns Vorfreude geben auf das bunte Leben, das hier bald entstehen soll“, fasste Stefanie Schwenninger zusammen, ehe die jungen Künstler zu Eis und Getränken eingeladen wurden. Ein Ausflug in den Stadtgarten lohnt also derzeit allemal.