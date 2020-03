von Stefan Limberger-Andris

Die Gottesdienste der beiden christlichen Gemeinden in Bonndorf werden trotz des Coronavirus weiterhin abgehalten. Dies bestätigten auf Anfrage die evangelische Pfarrerin Ina Geib und ihr katholischer Kollege Fabian Schneider. Beide Kirchen machen Gottesdienstschließungen abhängig von behördlichen Verboten. Betroffen davon sind rund 1100 evangelische und rund 4800 katholische Christen.

Empfehlung der Stadt: Harald Heini, Hauptamtsleiter der Stadt Bonndorf, verweist indes auf eine Empfehlung der Stadt, die in diesen Tagen öffentlich bekannt gemacht werden wird und die sich an eine Empfehlung des Landkreises Waldshut anlehnt. Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmern sollen abgesagt oder verschoben werde. Er rechne zudem mit einer am Dienstag, 17. März, in kraft tretenden Rechtsverordnung des Baden-Württembergischen Landesparlaments, die Veranstaltungen und Versammlungen von mehr als 100 Personen untersagt.

Evangelische Gemeinde: Die evangelische Kirchengemeinde sei recht klein, weise einen durchschnittlichen Gottesdienstbesuch von 30 bis 40 Personen auf, erläuterte Ina Geib ihre Haltung, derzeit an Wortgottesdiensten festzuhalten. Selbst an Ostern habe man einen durchschnittlichen Besuch von lediglich 80 Gläubigen je Gottesdienst. Das monatliche Abendmahl werde derzeit allerdings wegen einer erhöhten Infektionsgefahr nicht gefeiert. Das Abhalten von Wortgottesdiensten hält Ina Geib in der jetzigen Phase für weniger problematisch als Abendmahlfeiern, bei denen ein direkterer Kontakt mit dem Nachbarn wahrscheinlicher sei. Wie es mit Wortgottesdienst und Abendmahl weitergehe, werde von Woche zu Woche und nach behördlicher Vorgabe entschieden.

Katholische Gemeinde: Er orientiere sich an den behördlichen Vorgaben, bestätigte Pfarrer Fabian Schneider im Gespräch. Eine entsprechende Vorgabe für die Seelsorgeeinheiten bestehe seitens der Erzdiözese Freiburg. Die Pfarrgemeinde handele überdies weitsichtig: Im Pflegeheim St. Laurentius Bonndorf seien Gottesdienste in der Kapelle vorsorglich bis auf weiteres abgesagt worden. In den Kirchen sei das Weihwasser an den Eingängen nicht mehr erneuert worden, das heißt, die Weihwasserbehälter bleiben leer. Die Liturgie finde ohne den Friedensgruß statt, Kommunionhelfer trinken nicht mehr aus ein und demselben Kelch. An den Gottesdiensten in Gündelwangen, Ewattingen und Bonndorf am vergangenen Wochenende nahmen spürbar weniger Besucher teil, so Fabian Schneider. Krankensalbungen und einhergehende Kommunion werde er natürlich weiterhin geben. Beerdigungen werden tendenziell im engsten Familienkreis abgehalten.

Das sagt die Erzdiözese Die Erzdiözese Freiburg verweist in einem Schreiben an die Seelsorgeeinheiten vom 13. März auf eine uneinheitliche flächendeckende Regelung für Gottesdienstbesuche. Stattdessen sollen sich die Glaubensgemeinden an die Bestimmungen der örtlichen Behörden halten. In dem Schreiben heißt es: „Werden mehr Besucherinnen und Besucher erwartet, ist der Gottesdienst vorsorglich abzusagen… Dabei ist es auch möglich, durch entsprechende vorausschauende Planung von Frequenz, Uhrzeit und Versammlungsort Einfluss auf die Größe der Feiergemeinden zu nehmen.“ Bei der Vorbereitung von Gottesdiensten in der Kar- und Osterzeit solle im Blick behalten werden, ob Gestaltungselemente wie Chöre und Orchester oder die Einladung bestimmter Zielgruppen wie Kinder noch vertretbar erscheinen.