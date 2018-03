Bonndorf Glasfaserausbau in Bonndorf wird teurer als ursprünglich geplant

Die Aufträge beim Ausbau des Glasfasernetzes in Bonndorf sind rund eine Millionen Euro teurer als ursprünglich geplant, der Ausbau kommt aber gut voran. Der Chef des Amtes für Breitband dementiert Erzählungen, wonach der Ausbau in den kommenden drei Jahren nicht stattfinden würde.

„Ich habe es von Anfang an angekündigt, nun ist es passiert“, meinte Bürgermeister Michael Scharf über die Angebote, die bei der Stadt für Erdarbeiten im Ausbau des Glasfasernetzes eingetroffen sind. Einerseits sind die sogenannten "günstigsten" Bieter zunehmend in anderen Teilen Deutschlands ansässig. Andererseits unterscheiden sich die Angebote der Unternehmen teils um ein Vielfaches.

So legte Nicole Messerschmid aus dem Bauamt insgesamt zehn Vergaben für Tiefbauarbeiten für das Glasfaser-Ortsnetz und die dazugehörigen Hausanschlüsse in folgenden Gebieten vor: Südliche und nördliche Waldallee, südlich und nördlich vom Schulzentrum, östlich von der Bundesstraße 315. Sie entsprachen schlussendlich einem gesamten Angebotswert von gut vier Millionen Euro. Für diese waren allerdings vormals in der Planung etwa eine Millionen Euro, also rund ein Viertel, vorgesehen.

In Bezug auf die Hausanschlussarbeiten im Tiefbau fielen zudem eklatante Unterschiede zwischen den Bietern auf. Für ausnahmslos alle Arbeiten bekam die Cosmir GmbH aus Darmstadt den Zuschlag. Beispielhaft für die geradezu unglaublichen Unterschiede in den Geboten, die den Räten mehrfach ein Raunen entlockten, sei hier das Angebot für den Bauabschnitt 17, Los 2 genannt. Da lautete das Angebot der Firma Cosmir 44 676 Euro, der zweitgünstigste Bieter wollte für dieselben Arbeiten 150 981 Euro, der teuerste gar 195 594 Euro.

„Das ist eine ganz normale, auch vorhergesehene Folge von Angebot und Nachfrage“, erläuterte der Leiter des Amtes für Breitband, Matthias Ketterer, auf Nachfrage dieser Zeitung. Aus dessen Amt kommen die Planungen für Vergaben zum Glasfasernetzausbau zwischenzeitlich. „Wir sind ja froh, dass überhaupt noch Firmen bieten“, so Ketterer mit Blick auf die derzeit im Zuge des Glasfasernetzausbaus massenhaft nötig werdenden Tiefbauarbeiten.

Nicole Messerschmid zeigte im Gemeinderat auch die positiven Seiten dieser Vergabe auf: „Wir haben ja Glück, dass es für diese Arbeiten nur ein Bieter und ein Ansprechpartner ist.“ Bürgermeister Scharf stellte in den Raum, dass es bei solchen Engpässen nicht verwunderlich sei, immer wieder zu lesen von Fördergeldern, die nicht abgerufen werden. Er wagte einen bangen Blick in die Zukunft: „Mir graut vor der Vergabe für die Ortsteile Brunnadern, Dillendorf und Wittleklofen.“ Allerdings sei man in der Region glücklicherweise einer größeren Welle voraus.

„Wir sind ja noch mit einem blauen Auge davon gekommen, die zweitteuersten Bieter wären ja 40 bis 50 Prozent teuer gewesen als unsere Planung“, kommentierte Tilman Frank (SPD) die vorgelegten Angebote. „Wir haben ja gar keine andere Chance, als dem zuzustimmen“, meinte Max Nägele (CDU). Die Vergaben im Rat verliefen schließlich auch einstimmig an die Firma Cosmir, die die Arbeiten überwiegend mit Erdrakete im Verdrängungsverfahren ausführen will.

Ärgerlich zeigte sich der Chef des Amtes für Breitband, Matthias Ketterer, im Gespräch mit dieser Zeitung über Erzählungen, die ihm von derzeit stattfindenden Haustürbesuchen einiger Telekom-Vermarkter zu Ohren gekommen sind. Verunsicherte Bürger hätten daraufhin bei ihm angefragt, ob deren Behauptungen stimmten, dass in der Stadt die nächsten drei Jahre kein Ausbau von Glasfaseranschlüssen kommt. „Solche Aussagen kann ich ganz klar dementieren. Der Beleg dafür ist die Vergabe der Tiefbauarbeiten in Bonndorf und der vorgesehene Abschluss der Tiefbauarbeiten im nächsten Frühjahr. Sequenziell werden wir innerhalb der nächsten 18 Monate, je nach Fortschritt der Arbeiten in den Abschnitten, das Signal aufschalten können.“

„Wir haben erfreulicherweise keinen Verzug“

Matthias Ketterer ist Leiter des Amtes für Breitband im Bonndorfer Rathaus, das den Glasfaser-Ortsnetzausbau und den örtlichen Backbone plant und betreut.

Herr Ketterer, wie weit sind die Arbeiten derzeit gediehen?

In diesen Tagen pflügt die Firma Vetter den Backbone von Stühlingen kommend über die Obere Alp nach Bonndorf, zur Zeit in Wellendingen. Aufgrund des Frostes entstehen glücklicherweise nur geringe Flurschäden. Ich freue mich sehr darüber, dass die Landwirte sehr großes Verständnis für die Arbeiten haben.

In Gündelwangen wird derzeit Richtung Vorderdorf gegraben. Sollte nicht zuerst das Hinterdorf versorgt werden?

Das Vorderdorf hängt zusammen mit dem ankommenden Backbone. Deshalb müssen wir da graben, sonst kann auch im Hinterdorf nichts ankommen. Die Firma Stoll wird ihre Kapazitäten aufstocken und mit den Arbeiten Richtung Hinterdorf beginnen.

Wie steht Bonndorf insgesamt im Zeitplan da?

Wir haben derzeit erfreulicherweise keinen nennenswerten Verzug.

Im Gemeinderat wurde nun bekannt, dass die bietenden Firmen vermehrt von weit her kommen. Die örtlichen bieten teils zu Preisen an, die ein Mehrfaches darüber liegen. Wie sehen Sie das in Zukunft?

Das betrifft nicht die Ortsnetzverkabelungen, sondern nur die Hausanschlüsse. Insgesamt haben aber alle Preise angezogen, nicht nur bei regionalen Firmen. Das ist eine ganz normale, auch vorhergesehene Folge von Angebot und Nachfrage. Wir brauchen überregionale Firmen, Was wir zu vergeben haben können die regionalen schlicht nicht alleine stemmen.

Wo liegen derzeit die Prioritäten?

Priorität Nummer eins ist der Ausbau des Backbone-Netzes. Sobald die Stühlinger die Anbindung an Bonndorf haben, kann dann das Glasfaserkabel komplett auf der Strecke eingeblasen werden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir später das Signal verteilen können. Priorität Nummer zwei ist der Bau des PoP (Point of Presence) in Gündelwangen an der Schule, sowie der PoP in Bonndorf am Sportplatz.