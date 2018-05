Bonndorf Geschichten vom Kaugummigrafen: Autorin begeistert Bonndorfer Schüler bei Lesung

Die junge Autorin Kirsten Reinhardt begeisterte bei einer Lesung in der Realschule Bonndorf. Dabei gab es nicht nur etwas zum Zuhören, sondern auch Anfassen: Eine kuriose Zigarrenschachtel, in der angekaute Kaugummis des "Kaugummigrafen" waren.

Buchautoren sind nicht in allen Fällen weltberühmt oder uralt. Diese Erfahrung machte Kirsten Reinhardt dereinst als Schülerin der fünften Klasse im Rahmen einer Autorenlesung. Heute liest die Schriftstellerin selbst vor Schulklassen. Und das macht sie richtig gut, denn die Wahlberlinerin liest nicht nur. Sie fesselt die Aufmerksamkeit ihrer jungen Zuhörer zusätzlich mit Bildern, Briefen und echtem Anschauungsmaterial.

So ging bei ihrer Buchvorstellung vor den fünften Klassen der Realschule auch eine Schachtel mit bunten Kaugummis durch die Reihen. Nicht etwa frisch verpackte, nein, vorgekaute und entsprechend deformierte kleine Kaugummiwülste waren akribisch in einer ausgedienten Zigarrenschachtel aufgereiht, zogen die Mädchen und Jungen völlig in ihren Bann. Diese Kaugummis gehören dem Kaugummigrafen, um welchen sich das neueste Werk der Schriftstellerin handelt.

Eine Geschichte um einen verschrobenen, alten Adligen, eine freche Göre und ein Straßenhund aus Istanbul. Graf und Göre freunden sich mit ihren vordergründig völlig verschiedenen, beim zweiten Hinsehen aber gar nicht so unähnlichen Lebensgeschichten behutsam an, um schließlich mit vereinten Kräften zu verhindern, dass der stillgelegte Bahnhof, in welchem der Graf seit Jahrzehnten residiert, abgerissen wird.

Kirsten Reinhardt nimmt ihr Publikum mitten in das Geschehen hinein, hält das Interesse mit Zwischenfragen wach und lässt auf diese Weise die Phantasie der Zuhörer bereits bei diesen wenigen Ausschnitten aus ihrem Buch „Der Kaugummigraf“ auf Reisen gehen. Und darum geht es ja beim Lesen. Dass man in die Geschichten eintaucht, Situationen nachfühlt, Interesse an Neuem, vor allem aber Emotionen geweckt werden.

Autorenlesungen sind durchaus geeignet, die Begeisterung für Bücher zu wecken. Daher organisiert die Stadtbibliothek regelmäßig solche Lesungen. Das Beispiel Kirsten Reinhardt zeigt, dass dies gelingen kann. Zum Schauplatz ihres jüngsten Kinderbuches, dem stillgelegten Bahnhof, hat sie sogar eine ganz persönliche Beziehung. Den habe es in ihrem Heimatort in der Lüneburger Heide tatsächlich gegeben. Irgendwann zogen Autonome dort ein, das sei für sie als Kind eine spannende Erfahrung gewesen, erzählt die junge Schriftstellerin.

Und wenn coole Typen nach ihren Lesungen sagen: „Ey cool Mann, das Buch hol’ ich mir“, freue sie das ganz besonders. Denn ihre Geschichten um Freundschaft, Mut, Liebe oder auch subtil einfließende Problembereiche wie Migration und Integration können die Sicht von Heranwachsenden auf das Leben durchaus positiv stimulieren.

