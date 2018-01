Bonndorf Gesamtwehrkommandant Hansjörg Ketterer lobt den Zusammenhalt in der Feuerwehr Wittlekofen

Gesamtwehrkommandant Hansjörg Ketterer lobt den Zusammenhalt in der Feuerwehr Wittlekofen

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Wittlekofen gibt es Ehrungen. Die Dachsanierung am Waaghäuschen ist dringend notwendig.

Zur Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Wittlekofen, mit Ehrung langjähriger, aktiver Mitglieder, begrüßte Kommandant Adrian Morath besonders Bürgermeister Michael Scharf, Gesamtwehrkommandant Hansjörg Ketterer sowie die Ehrenkommandanten Hubert Isele, Werner Schwarz und Martin Kromer. Als Dankeschön überreichte er seinem Vorgänger Martin Kromer sowie Frank Intlekofer für ihren 25-jährigen Dienst bei der Abteilung Wittlekofen ein Präsent. Er gratulierte Stellvertreter Simon Isele zur bestandenen Gruppenführerprüfung. Den zweiwöchigen Lehrgang hatte er an der Feuerwehrschule in Bruchsal absolviert. Vorgesehen ist, dass Simon Isele bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr Bonndorf zum Löschmeister befördert wird.

Der Abteilungskommandant dankte der Stadt Bonndorf, dass sie für die Anliegen der Feuerwehr immer ein offenes Ohr hat. Die Arbeit im Gesamtfeuerwehrausschuss sei ein gutes Miteinander. Besonderen Dank sagte er Gesamtwehrkommandant Ketterer für das Herrichten des Schlauchs, damit dieser bei der alten Pumpe wieder eingesetzt werden kann. Er bedauerte, dass Gerhard Isele in die Altersmannschaft wechselte, hofft aber weiterhin auf seine Unterstützung. Kommandant Adrian Morath gab bekannt, dass von Lukas Morath der Truppmannlehrgang erfolgreich beendet wurde und ernannte ihn zum Feuerwehrmann. Daniel Duttlinger hat am Sprechfunklehrgang teilgenommen. Christian Burger und Friedrich Bündert wiederholten den Atemschutzlehrgang.

In Wittlekofen sind 21 Wehrleute aktiv. Beim Großbrand im Gewerbegebiet Breitenfeld rückten 16 Aktive aus Wittlekofen nach und halfen mit, wo sie gebraucht wurden. Nachdem die historische Spritze im Waaghäuschen untergebracht wurde, muss das undichte Dach saniert werden. Im vergangenen Jahr sind 22 Proben absolviert worden. Ein Präsent für 100-prozentige Teilnahme erhielten Eduard Burger, Christian Burger, David und Kerstin Duttlinger, Frank Intlekofer, Gerhard Isele, Simon Isele, Martin Kromer, Herbert, Lukas, Adrian, Andreas und Arnold Morath, Mirco und Manfred Nägele.

Schriftführer Martin Kromer blickte auf die Termine des vergangenen Jahres zurück. Dazu gehörten die Gemeinschaftsprobe mit Ebnet an der Kohlplatzhütte, die Abschnittsprobe mit Wellendingen, Brunnadern und Dillendorf, die Löschübung aus Anlass des 95. Geburtstags von Ehrenkommandant Hubert Isele, die Abschnittsprobe in Brunnadern, die Chilbiprobe in Bonndorf, die Herbsthautprobe zusammen mit der Abteilung Ebnet beim Haus Schönblick, eine Altpapiersammlung sowie die Christbaumversteigerung. Großen Spaß machte ein Ausflug, der erstmals gemeinsam mit den Wehrleuten aus Ebnet unternommen wurde.

Andreas Morath legte die Kassengeschäfte offen. Seine gute Arbeit bestätigten David Duttlinger und Werner Intlekofer. Gesamtwehrkommandant Ketterer dankte für die Mithilfe beim Großbrand und lobte die hervorragende Zusammenarbeit. Bürgermeister Scharf war von der guten Kameradschaft, nicht nur in den eigenen Reihen, sondern auch im großen Verbund, begeistert. Spontan sagte er ein Helferfest nach Abschluss der Dachsanierung am Waaghäuschen zu.