Grafenhausen Gemeinschaftspraxis Bohl in Grafenhausen bleibt zieht ins neue Ärztehaus vor Ort

Die Gemeinschaftpraxis der Ärzte Barbara, Christian und Markus Bohl haben ihr altes Domizil in der Ortsmitte verlassen und ist in das moderne Gebäude umgezogen.Nach stressigen Umzugstagen eröffnet die Praxis am 28. Juni in nagelneuen Räumen in der Schaffhauser Straße.

Im ländlichen Raum schließen Arztpraxen, auch stehen viele Mediziner altersbedingt vor dem Ruhestand. Diese oder ähnliche Meldungen finden sich immer mehr in den Medien. Das mag auch in vielen Gemeinden der Fall sein, nicht aber in Grafenhausen. Hier wurde nämlich in ein neues Ärztehaus zukunftsorientiert investiert. Die Gemeinschaftspraxis der Ärzte Barbara, Christian und Markus Bohl hat ihr altes Domizil in der Ortsmitte verlassen und ist in das moderne Gebäude umgezogen.

In der Tat: Die Ärzte haben ihren quasi historischen Standort gegenüber der Grundschule in der Ortsmitte verlassen. Nach stressigen Umzugstagen eröffnet die Praxis am kommenden Montag in nagelneuen Räumen in der Schaffhauser Straße. Bringt der reine Umzug einen Quantensprung in die Moderne? „Nein, kein Quantensprung, wir sind aber auf einem guten Weg“, sagte hierzu Markus Bohl im Gespräch mit dieser Zeitung. Im neuen Domizil stehen rund 100 Quadratmeter Fläche mehr zur Verfügung. Rechnet man hiervon die Sozialräume für Mitarbeiter und die zwischenzeitlich erforderlichen Technikräume ab, so bleibt für die reine Praxis dennoch ein „gewaltiges Stück übrig“. Hier meinte der Arzt insbesondere die reinen Funktionsräume ohne Doppel- oder Dreifachnutzung, so dass künftig Patienten schneller behandelt werden können. Bisher war beispielsweise bei einer gynäkologischen Untersuchung durch Christian Bohl der Ultraschallbereich blockiert und führte zu Verzögerungen. Dies könne künftig ausgeschlossen werden. Auch stehe nun ein sogenannter Notfallraum zur Verfügung, in dem auch im laufenden Praxisbetrieb Notfälle in einem abgeschirmten Bereich behandelt werden können. „EKG und Basisblutuntersuchungen können unmittelbar vorgenommen werden“, hob der Mediziner hervor. Erfreulich auch, dass gegenüber der alten Praxis ein ebenerdiger Zugang zu einer behindertengerechten WC-Anlage führt.

In der neuen Praxis im Ärztehaus können drei Ärzte in separaten Räumen gleichzeitig Patienten behandeln. Angesichts der großzügig bemessenen Fläche kann davon ausgegangen werden, dass von der modernen und hell gestalteten Infrastruktur behandelnde Ärzte und Mitarbeiter ebenso profitieren werden wie auch die Patienten. Noch mehr Behandlungskabinen waren zum einen von der Konzeption der Praxis nicht möglich und zum anderen nach den Worten von Barbara Bohl auch nicht angestrebt. Wichtig aber sei es, dass nun auch Räumlichkeiten für Büroarbeiten oder ungestörtes Telefonieren zur Verfügung stehen. Barbara, Christian und Markus Bohl gehen unisono davon aus, dass es der richtige Schritt in das Ärztezentrum war und hoffen, dass der künftige Ablauf auch so sein wird, wie sie es sich in der Theorie erhofft haben. Dies aber könne nur die Praxis zeigen. Der Umzug jedenfalls habe ohne nennenswerte Probleme geklappt. Nicht nur von Seiten der Firmen, die für Neuinstallationen verantwortlich zeichneten, sondern auch bei den vielen freiwilligen Helfern, die kräftig mit anpackten.

Könnten in der Praxis auch weitere Fachärzte wie beispielsweise ein Augenarzt oder ein Orthopäde integriert werden. Diesem verlockenden Gedanken im ländlichen Raum erteilte Markus Bohl jedoch eine klare Absage. Zum einen sei es wohl kaum möglich, einen geeigneten Facharzt zu finden, der etwa ein- oder zweimal in der Woche nach Grafenhausen kommen könnte. Zum anderen wäre es betriebswirtschaftlich nicht denkbar, spezielle medizinische Einrichtungen zu installieren. Möglich wäre aber aufgrund der Raumstruktur eine Zusammenarbeit mit einem Psychiater oder Psychotherapeuten. Dennoch sei der Umzug in das Ärztehaus zukunftsorientiert: „Wir hoffen, dass wir mit diesem Schritt für junge Nachwuchsärzte attraktiver werden und langfristig einen medizinischen Teilhaber finden können“, so Bohl zuversichtlich. Verkraftet die neue Praxis auch mehr Patienten, wenn Ärzte in den Nachbargemeinden aufhören zu praktizieren? „Auf diesen Fall müssen wir uns einstellen und sind räumlich gesehen auch vorbereitet, da gegenüber der alten Praxis effizienter gearbeitet werden kann.“ „Auch bei mehr Patienten werden wir unser Leistungsspektrum nicht einschränken“, betonte Markus Bohl. Es dürfe auf keinen Fall eintreten, dass beispielsweise Belastungs-EKGs oder Ultraschalluntersuchungen an spezielle Fachärzte weitergeleitet werden: „Dadurch gewinne ich zwar Zeit für mehr Patienten, gebe aber dafür ein wichtiges diagnostisches Instrumentarium aus der Hand“, meinte Bohl und fügte an, dass dieses nicht sein könne.