von Juliane Kühnemund

Die Wahl der Bürgermeisterstellvertreter ging in der ersten Arbeitssitzung des neuen Bonndorfer Gemeinderates am Montagabend problemlos über die Bühne. In einem Treffen im Vorfeld der Sitzung hatten sich die Fraktionsspitzen auf Vorschläge geeinigt. Die vorgeschlagenen Kandidaten wurden dann auch in geheimer Wahl bestätigt.

Ingo Bauer | Bild: Torsten Boll

Demnach wurde Ingo Bauer (CDU) zum ersten Bürgermeisterstellvertreter gewählt (18 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, eine Enthaltung), zweiter Stellvertreter ist Gernot Geng (Bürgerliste), (18 Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen) und zum dritten Bürgermeisterstellvertreter wurde Tilman Frank (SPD), (19 Ja-Stimmen, eine Enthaltung) gewählt.

Tilman Frank | Bild: Juliane Kühnemund

Ingo Bauer und Tilman Frank hatten diese Positionen bereits in der vorangegangenen Legislaturperiode inne.

Neu in der Runde der Bürgermeisterstellvertreter ist Gernot Geng, der damit Mechthilde Frey-Albert ablöst, die nach zehn Jahren das Amt der Bürgermeisterstellvertreterin abgeben wollte.

Gernot Geng | Bild: privat

Mit diesem eindeutigen Wahlergebnis zeigte der Bonndorfer Gemeinderat über alle Fraktionen hinweg große Einigkeit. Vor fünf Jahren war der Start des damals neu gewählten Gremiums noch etwas holpriger verlaufen.

Waldshut-Tiengen Paul Albiez-Kaiser gehört Waldshut-Tiengener Gemeinderat nach 35 Jahren nicht mehr an, will aber weiter Politik machen Das könnte Sie auch interessieren

In der Frage „wer wird erster Bürgermeisterstellvertreter“ herrschte damals nämlich Uneinigkeit. Sowohl die CDU-Fraktion als auch die Bürgerliste hatten das Amt für sich beansprucht. Erst in einer nachfolgenden Sitzung konnte die Streitfrage geklärt werden.

Bonndorf/Philippinen Auf den Philippinen lernt Philipp Schäuble aus Bonndorf, wie den Einwohnern der Schritt in eine bessere Zukunft ermöglicht wird Das könnte Sie auch interessieren

Die Bürgerliste hatte ihre Kandidatur zurückgezogen und der damals stärksten Kraft im Rat, der CDU, den Vortritt gelassen. Das Kräfteverhältnis zwischen CDU und Bürgerliste ist seit der jüngsten Wahl am 26. Mai ausgeglichen. Beide Fraktionen haben sieben Sitze im Rat, die SPD ist mit fünf Sitzen vertreten, Grüne zwei Sitze und die FDP hat einen Sitz.

Aufgaben: Ein stellvertretender Bürgermeister vertritt und unterstützt den Bürgermeister bei repräsentativen Aufgaben. Ferner übernimmt er die Leitung der Gemeinderatssitzungen, falls der Bürgermeister verhindert sein sollte.