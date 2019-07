von Juliane Kühlemund

Die Patenschaft der Stadt Bonndorf mit der 1. Kompanie des Jägerbataillons 292 Donaueschingen steht nicht nur auf dem Papier, sie ist durchaus mit Leben erfüllt. Im vergangenen Jahr zeigten die Soldaten ihre Verbundenheit zu Bonndorf, indem sie sich an der Blutspendeaktion beteiligten, obligatorisch ist die Teilnahme am St. Martins Umzug und die feierliche Kompanieübergabe findet jeweils beim Bonndorfer Schloss statt. Im Jahr 2017 wurde das 40-jährige Bestehen der Patenschaft mit einem großen Fest gemeinsam in der Löwenstadt gefeiert.

Jüngst war eine Abordnung der Patenkompanie mit Kompaniechefin Stefanie Reichle erneut in Bonndorf. Ein regelmäßiges Treffen der Führungskräfte wurde kurzerhand nach Bonndorf verlegt, um dort mit Vertretern der Stadt die Wutachschlucht zu erkunden und bei einem gemeinsamen Grillabend die Freundschaft zu bekräftigen. Für die Wanderung wurden die 30 bis 40 Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt. Stadtförster Steffen Wolf und Wutachranger Martin Schwenninger zeigten den Gästen der Patenkompanie die Schönheiten der einzigartigen Flusslandschaft.

Und dann gab es für die Kompanie auch noch eine schöne Überraschung. Von seiten der Stadtverwaltung durften Major Stefanie Reichle und Oberstabsfeldwebel Jörg Polkähn zwei neue Bonndorfer Schilder entgegen nehmen: ein Ortsschild und ein Patenschaftsschild. Wie Hauptamtsleiter Harald Heini erläuterte, wurde der Patenkompanie bereits in der Vergangenheit ein „Patenschild“ überreicht, das immer zu Auslandseinsätzen mitgenommen wird. Auf dem alten Schild seien jedoch mittlerweile die Wappen stark verblichen – ein Grund, das Schild zu erneuern und gleich ein Bonndorfer Ortsschild für die Heimatkaserne mit anfertigen zu lassen. Die beiden neuen Schilder wurden nun überreicht – ein weiteres Mosaiksteinchen in der über 40-jährigen Patenschaft der Stadt Bonndorf mit der 1. Kompanie des Jägerbataillons 292 Donaueschingen.