von Martha Weishaar

Auf dem Ziegelhof hat mit Marc Preiser vor zwei Jahren die dritte Generation den Hof übernommen und mit knapp 15 000 Hühnern ein neues Geschäftsmodell Einzug gehalten. Sein Großvater Hubert betrieb traditionelle Landwirtschaft mit Viehhaltung. Sein Vater Andreas installierte vor 15 Jahren die erste Biogasanlage in Bonndorf.

Marc und seine Frau Bernadette nahmen vor knapp einem Jahr einen Hühnerstall in Betrieb. 1,7 Millionen Euro investierte er dafür, ein Drittel wurde bezuschusst. Wobei Marc Preiser die Förderung der Landwirtschaft als indirekte Subventionierung der Verbraucher erachtet.

„Nur so können die Lebensmittelpreise in Deutschland derart niedrig gehalten werden. Die Menschen geben hierzulande zwölf bis 16 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Müssten die Landwirte ohne Zuschüsse wirtschaften, läge beispielsweise der Preis für zehn Eier bei vier bis 4,50 Euro.“

14 980 freilaufende Hühner legen auf dem Ziegelhof durchschnittlich 13 000 Eier pro Tag. Vermarktet werden diese über einen Großhändler. Ab kommendem Jahr werden beim Hof auch über einen Automaten Eier rund um die Uhr zu kaufen sein.

Eier vom Ziegelhof gibt es ab nächstem Jahr rund um die Uhr aus dem Automaten. | Bild: Martha Weishaar

„Ich wollte einen zukunftsweisenden Vorzeigebetrieb mit tierorientierter Haltung. Und Hühner passen gut zu unserem Betrieb“, erklärt Marc Preiser. Eine Tonne Hühnerkot ersetzt eine Tonne Mais für die Biogasanlage, die sein Vater betreibt.

Mit der Abwärme der Biogasanlage wird der Fußboden des Hühnerstalls beheizt. Denn saubere, trockene Einstreu ist wichtig für artgerechte Haltung und Tierhygiene, erläutert der Landwirt. Er kennt sich aus mit Hühnern, weiß um deren Schreckhaftigkeit. „Ich empfinde Sympathie für diese Tiere. Jedes Huhn tickt anders, Hühner sind sehr sensibel.“

Hühner haben mehr Platz als vorgeschrieben

Preisers Stall ist für 18 000 Hühner ausgelegt. Marc Preiser möchte aber, dass die Tiere auf seinem Hof mehr als den eigentlich vorgeschriebenen Platz haben. Auf sechs Hektar eingezäunter Wiese können sich die Tiere tummeln.

Wobei sie diese Freiheit gar nie in vollem Umfang nutzen. Hühner haben lichtempfindliche Augen, bei Sonnenschein bleiben sie lieber im Schatten, Nässe tut ihnen auch nicht gut. Zwar installierte Marc Preiser einige Flucht- und Schattenhütten und will demnächst noch schattenspendende Bäume pflanzen, doch im Freien sind die Tiere weiteren Gefahren ausgesetzt, nämlich Überfällen von Fuchs, Marder oder Mäusebussard. „Wir haben zehn Prozent Verlust durch Raubvögel“, so Preiser. Dennoch ist ihm wichtig, dass seine Freilandhühner genügend Auslauf, Bewegung und Beschäftigung haben.

„Moderne Landwirtschaft ist Luxus für die Tiere“

Marc Preiser ist aber auch davon überzeugt, dass „Massentierhaltung bei richtigem Management das Tierwohl nicht einschränkt. Im Gegenteil, die moderne Landwirtschaft ist geradezu ein Luxus für die Tiere. Der Verbraucher schätzt unsere Anstrengungen aber leider nicht.“ Dem versucht der Landwirt entgegenzuwirken, indem er seinen Hof öffnet.

Gläserne Produktion

Besucher sind auf dem Ziegelhof willkommen. „Schon mancher musste nach einer Führung von seinen Vorurteilen abrücken“, berichtet er von bisherigen Gesprächen. Der Stall wurde eigens so konzipiert, dass Besucher über Glasscheiben Einblick haben. Aus Hygienegründen dürfen gleichwohl nur die Mitarbeiter zu den Hühnern rein. Diese müssen vor dem Betreten des Stalls eine Desinfektionsschleuse durchschreiten, um etwaigen Krankheitsübertragungen vorzubeugen.

Der Ziegelhof ist ein so genannter „Rein-raus-Betrieb“. In ihrer 17. bis 18. Lebenswoche werden die Hühner angeliefert, ein bis zwei Wochen später beginnen sie, Eier zu legen. Nach einem bis eineinhalb Jahren kommen alle Tiere zur Schlachtung. Der Stall wird komplett desinfiziert, ehe neue Junghennen eingestallt werden.

Bei seiner Arbeit im Hühnerstall wird Marc Preiser von seiner Frau, den Eltern, Großeltern und seiner Schwester unterstützt. „Für mich kommt zuerst das Tier, dann der Bauer. Ich bin 24 Stunden am Tag für meine Tiere da“, sagt der 30-Jährige aus Überzeugung. Das Futter für die Hühner wird gekauft. Die Ernte der 75 Hektar Fläche, die Preisers in Dreifruchtfolge mit Grünroggen, Triticale und Mais bewirtschaften, kommt in die Biogasanlage.

Die landläufige Kritik an Mais kann Preiser nicht nachvollziehen. „Mais hat Riesenvorteile. Er kommt mit weniger Wasser aus, kann mehr Licht in Photosynthese umsetzen als Getreide und wandelt mehr Kohlendioxid in Sauerstoff um als andere Pflanzen.“

Maschinenpark als zweites Standbein

Ein weiteres Standbein für Marc Preiser ist sein Lohnunternehmen, das der Kfz-Mechatroniker bereits 2010 gegründet hat. Mit drei Schleppern, vier Anhängern und zwei Silage-Pistenbullis bietet er Dienstleistungen im Umkreis bis Rottweil, Donaueschingen oder Freiburg an.

Als Kfz-Mechatroniker kann Marc Preiser (rechts) die Wartung seines Maschinen- und Fuhrparks weitestgehend selbst ausführen. Sein Vater Andreas unterstützt ihn dabei. | Bild: Martha Weishaar

Sein Maschinenpark ist zukunftsorientiert. Greentech-Pistenbullis arbeiten effizienter als gewöhnliche Radfahrzeuge, Aluminium-Transportfahrzeuge senken durch geringes Eigengewicht den Kraftstoffverbrauch. Die Wartung der Maschinen bewerkstelligt er überwiegend selbst. Und dann wäre da noch Marc Preisers Veranstaltungstechnik. Vor elf Jahren begann er mit diesem „Hobby“, das er längst professionalisierte. „Das ist mein Ausgleich und fördert meine Kreativität“, sagt der Allrounder, dem der Tatendrang nie auszugehen scheint. In diesem Geschäftsbereich ist ihm zudem wichtig, dass auch Menschen mit Handicap eine Aufgabe finden.

Bei aller Begeisterung für seinen vielseitigen Beruf sieht Marc Preiser die Entwicklung in der Landwirtschaft durchaus kritisch, so auch die Preisentwicklung. Sein Großvater konnte mit dem Erlös eines Lastzugs Holz noch einen neuen Schlepper kaufen.

Heute bringe das gerade Mal 4000 Euro. Er kritisiert den Strukturwandel landwirtschaftlicher Nutzfläche. „Schweizer kaufen hier viel Fläche auf, das treibt die Pachtpreise“, klagt er. Versäumnisse sieht er überdies in der Politik, die zwar den Bau von Biogasanlagen forcierte, aber ein stimmiges Konzept versäumt habe, wie viele solcher Anlagen eine Region überhaupt verträgt.

„Landwirte sind nicht Sündenbock für Umweltprobleme“

„Die Politik sollte nicht durch ständig neue Paragraphen den Alltag der Landwirte erschweren, sondern dafür sorgen, dass diese in der Bevölkerung nicht als Sündenbock für alle Umweltprobleme angesehen werden.“

Dazu könnten allerdings auch Bauern ihren Beitrag leisten, meint Preiser. Indem sie ihre Betriebe öffnen, Verbrauchern Produktionsweisen vorführen und Kindern in der Schule Einblick ermöglichen, wie Lebensmittel produziert werden. Auf dem Ziegelhof überlegt man, ob mit einem jährlichen Hoffest etwas mehr Transparenz und gegenseitiges Verständnis geschaffen werden könnte.