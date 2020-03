von Juliane Kühnemund

Die Ausbreitung des Coronavirus hat das Thema verständlicherweise völlig überlagert. Nichtsdestotrotz ist auch die Gefahr, dass die Afrikanische Schweinepest nach Deutschland überschwappt, noch nicht gebannt. In zahlreichen EU-Ländern, auch im Nachbarland Polen, häufen sich die Fälle von Schweinepest. Was passiert, wenn der Erreger auch in Deutschland nachgewiesen wird? Und ist man im Landkreis Waldshut auf den Fall der Fälle vorbereitet?

Folgen für die Landwirte

Der Erreger der Afrikanischen Schweinepest sei für den Mensch offenbar nicht gefährlich, so die Aussage der Fachleute. Dennoch kann das Auftreten der Krankheit weitreichende Folgen haben – insbesondere für Landwirte – und zwar für alle, nicht nur für die Schweinemastbetriebe. Dies machte jüngst Martin Armbruster aus Freiburg in der Hauptversammlung des BLHV-Stadtverbands Stühlingen deutlich, der als Fachmann zur Veranstaltung eingeladen worden war.

Hinsichtlich der Bekämpfung der Schweinepest gelten sowohl nationale als auch EU-rechtliche Vorschriften, sagt die Pressesprecherin des Landratsamtes Waldshut, Susanna Heim, auf Nachfrage. Und, sie gibt auch bekannt, dass man sich im Landkreis durchaus mit der Thematik beschäftigt. „Es hat ein kreisweiter Workshop zum Thema Stabsarbeit stattgefunden.“

Wie Susanna Heim weiter erläuterte, ging es dabei in erste Linie darum, die Zusammenarbeit zwischen Führungsstab und Verwaltungsstab zu üben, die sogenannten Schnittstellen zu „testen“ beziehungsweise zu sehen, wie die Zusammenarbeit klappt. Der Führungsstab ist operativ beim Kreisbrandmeister angesiedelt. Zum Verwaltungsstab gehören Fachbereiche der Verwaltung.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) sei quasi „Mittel zum Übungszweck“ gewesen. Entsprechende Workshops hatten auch schon zu den Katastrophenfällen Hochwasser oder Chemieunfall stattgefunden. „Es gibt immer verschiedene Übungsszenarien. Dabei wird jeder Gruppe eine Aufgabe gestellt, die es gemeinsam zu lösen gilt“, so die Pressereferentin. Eine reibungslose Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche sei Voraussetzung dafür, dass im Ernstfall schell und effektiv gehandelt werden kann, so Heim.

Wichtig war es Susanna Heim klarzustellen, dass es in ganz Deutschland bisher noch keine Hinweise auf ASP gibt. Dennoch: Die Gefahr der Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest sei unvermindert hoch. Nachdem die Afrikanische Schweinepest 2007 in Georgien aufgetreten war und sich von dort über Russland und Weißrussland verbreitete, ist sie seit 2014 in Polen und anderen östlichen Ländern der Europäischen Gemeinschaft aufgetreten. Im September 2018 wurde bei einem Wildschwein in Belgien ein positiver Befund festgestellt. Als Eintragsursache wird menschliches Handeln vermutet. Wahrscheinlich wurden kontaminierte Lebensmittel, die Schweineerzeugnisse enthielten, in die Landschaft geworfen, die dann von Wildschweinen verzehrt wurden (sogenannte Wurstweckentheorie). Gesunde Schweine und Wildschweine infizieren sich üblicherweise durch Kontakt mit infizierten Tieren, einschließlich Kontakt zwischen frei laufenden Schweinen und Wildschweinen, Aufnahme von Fleisch oder Fleischerzeugnissen von infizierten Tieren – Küchenabfälle, infiziertes Wildschweinfleisch (einschließlich Schlachtabfälle), Kontakt mit allem, was mit dem Virus kontaminiert ist, beispielsweise Kleidung, Fahrzeuge oder Gerätschaften.

Unter Beachtung von Biosicherheitsmaßnahmen in den oben genannten Bereichen lasse sich die Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest verhindern, so Susanna Heim. Die Ausbreitung über infizierte Wildschweine gehe nur langsam voran, die Hauptgefahr für das Übertreten des Seuchengeschehens nach Deutschland gehe von der Nichtbeachtung dieser Sicherheitsmaßnahmen aus, das heißt durch menschliches Versagen in diesem Bereich.

Sicherheitszonen Kerngebiet (etwa 2000 Hektar): Damit infizierte Tiere nicht aus dem Kerngebiet vertrieben werden und die Seuche verbreiten, gilt dort ein striktes Jagdverbot. Um das Gebiet wird ein Zaun errichtet. Ein Betretungsverbot für die Bevölkerung und auch Ernteverbote für die Landwirte werden erlassen. Jäger suchen die Gegend nach toten Wildschweinen ab.

Die Afrikanische Schweinepest stelle auch für Deutschland eine Bedrohung dar, darauf hatte auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner eindringlich hingewiesen. Die Vorbereitungen für den Krisenfall laufen deshalb seit längerem. Der Fund von verendetem Schwarzwild ist unverzüglich der zuständigen Behörde (Veterinäramt) anzuzeigen.

Wie reagieren die Behörden?

Im Falle eines Ausbruchs der Seuche können die Behörden ein bestimmtes Gebiet absperren und den Personen- und Fahrzeugverkehr einschränken oder ganz verbieten. Sie können Landwirten verbieten, ihre Flächen zu nutzen – etwa sie zu ernten. Bei Ausbrüchen in Schweinehaltungen sind vor allem die Tötung der betroffenen Bestände und die Einrichtung von Sperrbezirken vorgesehen.

Maßnahmekatalog

Der Deutsche Jagdverband und das Friedrich-Loeffler-Institut haben einen Maßnahmenkatalog entwickelt, der grundsätzlich drei Zonen um den Fundort vorsieht. Dass die Lage durchaus ernst ist, zeigt das Vorgehen im Nachbarland Dänemark. Dänemark hat einen Wildschweinzaun entlang der Grenze zu Deutschland errichtet, für etliche Millionen Euro. Vor einiger Zeit wurde das dänische Bauprojekt, das auf einer Länge von knapp 70 Kilometern von der Ost- bis zur Nordsee verläuft, offiziell abgeschlossen. In China grassiert die Schweinepest seit geraumer Zeit. Die Hälfte des Schweinebestands wurde dahingerafft. Um die entstandene Versorgungslücke zu schließen, kauften chinesische Importeure überall Schweinefleisch – auch in Deutschland, was zur Freude der Bauern den Preis für Schweinefleisch steigen ließ. Für Menschen ist der Erreger der Afrikanischen Schweinepest im Übrigen ungefährlich. Auch für andere Haustiere besteht nach wissenschaftlichen Erkenntnissen keine Gefahr.