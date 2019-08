von Gudrun Deinzer

Wenn dieser Tage bei rekordverdächtiger Hitze oder auch etwas abgekühlten Temperaturen das Bonndorfer Schwimmbad einer der attraktivsten Orte der Löwenstadt ist, verwundert das niemanden. Es gibt aber ein rundes Dutzend Frauen im besten Alter – die freilich auch einige wenige Männer neben sich dulden – die vom ersten Öffnungstag an morgens im Wasser ihre Runden drehen.

„Uh ist das Wasser warm heute“, sagt Saskia Kessler, als sie ihre Zehen ins Wasser streckt und meint das nicht unbedingt positiv. Astrid Schneider gibt ihr Recht, hält sich aber nicht lange auf, steigt die paar Stufen hinab und ist schon auf ihrer Bahn. Elke Sude ist zum Plauschen aufgelegt: „Wir sind wirklich bei jedem Wetter hier, was glauben Sie, wie kalt das im Mai war – da war das Wasser auch viel kälter.“ Bärbel Biehler, auch im Schwimmbecken bestens frisiert, hat eine Anekdote aus raueren Zeiten: „Als ich 1973 nach Bonndorf kam, war ich 26 Jahre alt. Ich hatte die Leistungsscheine eins und zwei und wollte zur DLRG. Einer aus dem DLRG hat aber gemeint, ‚So Alte nehmen wir nicht‘.“ Heute kann sie darüber lachen, damals zog sie ihre Konsequenzen: „Den habe ich nie mehr angeschaut.“

Wirkung auf den ganzen Körper

Während Saskia Kessler das Becken gerne auch nutzt zum Wassertreten, schwärmt Ursula Plass von der Wirkung des täglichen Schwimmens auf den ganzen Körper. „Das ist gesund und sehr schonend für die Gelenke.“ Elke Sude besucht, nach eigenem Bekunden, das Bad bereits seit drei Jahrzehnten, lobt die Neuerungen im Eingangsbereich und Kiosk, weiß aber auch gleich, wo ein Mangel zu beheben wäre: „Im Winter fehlt uns ein Heilbad.“ Auch wäre eine große Rutsche für die Kinder toll. Aber man ist versöhnlich, der Beschreibung des Bonndorfer Bades unter dem Begriff, den Bärbel Biehler findet, „klein aber fein“, können sich alle anschließen. In diesem Jahr habe man auch schon einige Male das neue Angebot der „Kiosk-Familie“ Preiser genutzt und nach der morgendlichen Schwimmübung auf der Terrasse gefrühstückt.

Angelika Preiser ist ganz glücklich, wie das Angebot eingeschlagen ist. „Man muss immer mal wieder etwas Neues bieten, und sonntags gibt es auch schon mal 27 Frühstücke“, sagt sie und bittet gleich um Voranmeldung, damit die Mengen besser abgeschätzt werden können.

Neue Liebe im Bad

Für die rüstige 75-jährige Elke Sude ist das Bonndorfer Schwimmbad sogar verantwortlich für spätes Glück. „Wir haben uns im Schwimmbad kennengelernt“, sagt ein schmunzelnder Maik Mayeres. Mit der gemeinsamen Herkunft – nämlich Westfalen – könne das nichts zu tun haben. „Sie ist Dortmund-Fan und ich bin Schalker, das geht gar nicht“, meint er, es habe aber dennoch sofort gefunkt. Er ist 68 Jahre alt. Kaum hat er es ausgesprochen, meint Elke Sude: „Der Altersunterschied ist doch egal. Wir haben nicht mehr so viel Zeit für langes Geplänkel!“

Deshalb sei man gleich zusammengezogen in die Wohnung für altenbetreutes Wohnen, die sie noch mit ihrem Mann bezogen hatte. Im Februar 2016 war Maik Mayeres Frau gestorben und im Juni desselben Jahres Elke Sudes Mann. Im Folgejahr war das Schwimmbad Schauplatz dieser neu gefundenen Liebe. „Ich erinnere mich daran“, meint ganz trocken und gewohnt wortkarg der Bademeister Jürgen Blattert. Sogar Elke Sude wundert sich. „Das hätte ich nie gedacht, ich habe immer gesagt, es kommt mir kein Mann mehr ins Haus“, gibt Elke Sude zu. Bis dato sind die beiden nicht nur zusammengezogen und jeden Morgen zusammen ins Schwimmbad, sondern auch schon in die Türkei gereist, haben eine Nilkreuzfahrt gemacht. Jetzt fahren sie gemeinsam an den Gardasee und im November geht es nach Venedig.

Zum Hintergund Der Eintritt: Das Freibad ist täglich von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet. Der Einzeleintritt für Erwachsene beträgt 2,80 Euro, die Zehnerkarte 18 Euro, die Saisonkarte 36 Euro. Kinder von 6 bis 15 Jahren bezahlen für den Einzeleintritt 1,80 Euro, die Zehnerkarte 13 Euro und die Saisonkarte 24 Euro. Eine Saisonkarte für Familien kostet 60 Euro. Kinder bis zu sechs Jahren sind frei. Das neue Angebot: Die Betreiber des Kiosks im Bonndorfer Freibad, Angelika, Manfred und Christoph Preiser, bieten seit dieser Saison ein Frühstück an. Von 9 bis 11 Uhr kann während der Saison gefrühstückt werden.