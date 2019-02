von Juliane Kühnemund

Herr Podeswa, die Bonndorfer Guggenmusik hat ihr Jubiläum in großem Stil aufgezogen. Wann wurde mit den Vorbereitungen für die Mega-Party begonnen?

Die Vorbereitungen für das Fest starteten schon im Dezember 2017 beziehungsweis Januar 2018. Dort mussten wir frühzeitig den Termin festlegen, damit wir sicher gehen konnten, dass kein anderes Fest an diesem Wochenende stattfindet. Und von Januar 2018 bis Januar 2019 hatten wir einige Vorstandssitzungen. Die intensive Vorbereitung mit Thekenbau und so weiter startete bereits im August/September 2018.

Bonndorf Zum Jubiläum gibt es was auf die Ohren: So feiert die Bonndorfer Guggenmusik ihr 50-jähriges Bestehen Das könnte Sie auch interessieren

Gab es im Vorfeld des Festes Probleme mit rechtlichen Vorschriften? Was musste alles berücksichtigt werden?

Probleme mit rechtlichen Vorschriften hatten wir in dem Sinne keine. Es ist halt so, dass wenn man ein Fest in Deutschland ausrichten möchte, die Bürokratie ungemein zugenommen hat. Und um hier nichts zu vergessen ist es gut, wenn man Leute hat, die sich damit auskennen. Die ganzen Genehmigungen für Umzug und Fest wurden zum größten Teil von der Stadt Bonndorf eingereicht, dafür sind wir sehr dankbar. Außerdem mussten wir für ausreichend Schutz durch das DRK sorgen, hier ein großes Lob an Axel Zorn, der das super organisiert hat. Wir brauchten auch eine Security und haben hier unsere alten Freunde aus Pfullendorf engagiert – auch diese machten einen super Job. Und auch an die Polizei mussten wir denken und vorab Informationen über das Fest geben.

Die Guggenmusik zählt 54 Mitglieder. Reichte die Man-Power aus, um die Arbeiten zum Auf- und Abbau zu stemmen? Wie viele Helfer waren im Einsatz?

Genau, wir haben 54 Mitglieder, beim Aufbau hatten wir aber noch tatkräftige Unterstützung von Ehrenmitgliedern und ehemaligen Musikern. Der Aufbau war auch nur zu stemmen durch die Unterstützung von Fischer Landschaftsbau, der uns seine Geräte und Maschinen samt einiger Mitarbeitern (die auch Mitglied bei uns sind) zur Verfügung gestellt hat. Auch gilt ein Dank der Firma Manuel Wörz, die uns einen Lastwagen zur Verfügung stellte. Beim Aufbau hatten wir auch Hilfe in Form unserer Schminkdamen, die hart anpackten und größtenteils die Dekoration übernommen haben. Beim Aufbau dabei waren auch einige Freunde und Bekannte von Mitgliedern. Der Abbau am Sonntag war bombastisch. Wir hatten einen Trupp von ungefähr 25 Mitgliedern und unzählige freiwillige Helfer, die uns dabei unterstützten, das Fest innerhalb eines Tages wieder abzubauen, was uns schlussendlich auch gelungen ist.

Bonndorf Die Bonndorfer Guggenmusik investiert 2000 Stunden Arbeit in ihre Geburstagsfeier Das könnte Sie auch interessieren

Wie viele Arbeitsstunden wurden für die Bewältigung des Jubiläumsfestes schätzungsweise investiert?

Also wir arbeiteten am Mittwoch mit circa 25 Mann, Donnerstag mit circa 30 Mann, Freitag mit 40 Mann, am Festsamstag von 16 bis 6 Uhr morgens mit knapp 170 Helfern, beim Abbau am Sonntag mit 35 Mann. Wenn man alle Stunden zusammenrechnet, kommen wir auf ungefähr 3000 Arbeitsstunden von Mittwoch bis Sonntag, nicht dabei sind die unzähligen Stunden der Vorbereitung wie Thekenbau oder Schilderbau.

Bereits am Sonntagmittag nach dem Fest waren fast alle Aufräumarbeiten erledigt. An Schlaf war da wohl nicht zu denken, oder wie wurde das bewältigt?

Am Sonntagmorgen um 6 Uhr ging der Großteil nach Hause, um ein bisschen Schlaf zu bekommen, nur eine Handvoll blieb, um die „Nachtwache“ zu besetzten und gleichzeitig schon mit den Aufräumarbeiten zu beginnen. Hier ein großes Lob an Simeon Maier und Mathias Bailer, die von Samstag 15.30 Uhr bis Sonntag 18 Uhr ununterbrochen im Einsatz waren. Einige Mitglieder, die im Winterdienst tätig sind, mussten nach ihrer Schicht in der Halle die Straßen frei räumen, damit unsere Gäste sicher nach Hause kommen konnten. Also durch das Engagement und den Zusammenhalt unserer Truppe war es möglich, das Fest am Sonntag komplett abzubauen, und natürlich durch die Vielzahl der Helfer.

Bonndorf Die Guggenmusik Bonndorf feiert ihr Narrenjubiläum als Großereignis Das könnte Sie auch interessieren

Wie würden Sie die Besucherresonanz beurteilen? Waren Sie zufrieden?

Wir waren sehr zufrieden, es hätte nicht besser laufen können. Im Battle-Zelt war zeitweise kein Durchkommen mehr, in der Halle war aber noch Platz, um auch mal das Tanzbein zu schwingen. Die Kaffeestube war immer voll besetzt, es war durch und durch ein super Fest mit super Besuchern, die wissen, wie man „Fasnet“ macht. Ein besseres Publikum konnten wir uns nicht wünschen.

Welche Rückmeldungen haben sie von den beteiligten Guggenmusiken und Zünften erhalten?

Durchweg nur positive Rückmeldungen, ich denke, unsere Gastzünfte und Gastguggen hatten Spaß und kamen auf ihre Kosten.

Der Eintritt zum Jubiläumsfest war frei. Hat sich der ganze Aufwand für die Bonndorfer Guggenmusik gelohnt?

Der Aufwand hat sich gelohnt, alleine durch die positiven Rückmeldungen. Klar ist es schön, wenn am Ende auch noch etwas hängen bleibt, aber das war ja nicht der Grund für dieses Fest. Wir wollten einfach unseren 50. Geburtstag feiern mit einem Fest, das Bonndorf noch nicht gesehen hat, ein Fest von Bonndorfern für Bonndorfer – und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen.

Wann steigt die nächste Party der Guggenmusik Bonndorf?

Die nächste Party wird wohl der Kappenabend am Fasnet Samschtig sein, auch hier haben wir uns etwas Spezielles zu unserem Jubiläum überlegt. Wenn es so funktioniert, wie wir es vorhaben, wird es vor allem unseren Mitgliedern zu gute kommen. Wir haben nach der Fasnacht aber auch ein Helferfest für alle Helfer geplant, und wer uns kennt, der weiß, dass das sicher kein normales Helferfest werden wird. Man darf gespannt sein. Eine größere Party wird dann wieder in zehn Jahren stattfinden, zum 60. Geburtstag, und wer weiß, vielleicht fällt uns zwischendurch mal wieder etwas Neues ein, wie einst die Beach Party. Nun wollen wir aber unser Jubiläumsjahr noch genießen, wir werden jedes Wochenende bis Fasnacht unterwegs sein, um zu Musizieren und unseren Geburtstag zu feiern. Ein großer Dank gilt übrigens allen Sponsoren und der Stadt Bonndorf für die große Unterstützung. Auch bei den Anwohnern der Stadthalle und der Allmendstraße möchten wir uns für das Verständnis bedanken.