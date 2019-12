von Erhard Morath

Der Weihnachtsmarkt in Bonndorf ist vorbei und er wird sicherlich nicht nur den Besuchern und Marktbeschickern, sondern auch dem Organisationsteam und der großen Zahl ehrenamtlicher Helfer in guter Erinnerung bleiben. Sieht man einmal von dem lästigen Dauerregen am Sonntag ab, lassen sich zahlreiche positive Lichtblicke ausmachen.

Die sich bereits im Vorfeld andeutende gute Stimmung unter den Anbietern, viele kennen sich aus den Vorjahren, setzte sich in einem lockeren Miteinander fort. Der atmosphärische Höhepunkt wurde mit dem Einbruch der Dunkelheit am Samstagabend erreicht, als der hell funkelnde Lichterglanz in und an den Marktbuden mit der angestrahlten Barockfassade des Schlosses um die Wette eiferte. Die angenehmen Temperaturen, der Duft von Glühwein, Süßigkeiten, deftigen Grill- und Pfannengerichten sorgten für allgemeines Wohlbefinden und beste Laune bei den Besuchern.

Viel Spannung für die Kinder

Im Innern des Schlosses bot sich für Kindern und Erwachsene immer wieder die Möglichkeit, Wärme zu tanken. In den Narrenstuben mit Günter Hany, mit Kindern beim Familienzentrum oder in den Räumen der Stadtbibliothek gab es Spannendes, um sich die Zeit zu vertreiben. Uta Schüler vom TIZ zeigte sich begeistert von dem, was der fünfte Weihnachtsmarkt in Bonndorf versprochen und verwirklicht hatte. Sie hob die Vielfalt für alle Interessens- und Altersgruppen hervor, wobei ihr und ihrem Mann die Möglichkeiten im Innern des Schlosses speziell für die „Kleinen“ besonders imponiert hatten.

Bestnoten, dies war in Gesprächen auf dem Marktgelände und in den Gaststätten im Anschluss wiederholt zu hören, verdienten sich die Markt-Macher mit dem konsequenten Einsatz ehrlicher Livemusik. Vom Let‘s Fetz Chor bis zu Jana Maier, von der Stadtmusik Bonndorf bis zum Flötenspielkreis, Musik instrumental oder als Liedtext interpretiert, hob sich sehr positiv vom üblichen Singsang der üblichen Kaufhausberieselung ab. Und wer bemängeln mochte, das Markt-Ende hätte etwas später sein dürfen, tröstete sich vielleicht damit, dass Bonndorfs Gastronomie auch diesem Abend gut aufgestellt war.