von Martha Weishaar

Benjamin Isele aus Wittlekofen mag vor allem eines nicht: Jammern. Der 29-jährige Landwirtschaftstechniker bewirtschaftet hauptberuflich den Hof seiner Eltern. Und gab diesem in wenigen Jahren ein völlig neues Gesicht. Der alte Hof an der Durchgangsstraße im Dorf, auf dem sich früher Kühe, Schweine und ein paar Hühner tummelten, ist stillgelegt. Ein moderner Stall mit entsprechenden Nebengebäuden steht seit einigen Jahren nahe der Straße am Buck. Neuerdings befindet sich dort auch das Wohnhaus von Benjamin Isele und seiner Frau Tamara. Erst kürzlich haben die beiden geheiratet.

Ob er von den Eltern dazu gedrängt worden sei, den Betrieb zu übernehmen, wollen wir von ihm wissen. „Überhaupt nicht! Meine Eltern rieten meinen Brüdern und mir sogar ab, Landwirt zu werden. Ihr Konzept war so, dass sie den Hof im Rentenalter auch hätten aufgeben können“, sagt er. Landwirt ist also sein Wunschberuf. Knapp 80 Milchkühe und weitere 140 Rinder, Bullen, Muttertiere oder Kälber versorgt Benjamin Isele. Seine Eltern Markus und Elke unterstützen ihn nach besten Kräften. Auch seine berufstätige Frau packt mit an und in Zeiten von Hochbetrieb zudem Brüder, Cousins und sogar Nichten oder Neffen.

Ohne Mithilfe der Familie ginge es nicht. Zum Beispiel bei der Kartoffelernte. Zwar baut Isele lediglich 30 Ar Kartoffeln an, doch während der Ernte ist jede helfende Hand notwendig – trotz Vollernter. Sortiert werden müssen die Kartoffeln nämlich nach wie vor manuell. Benjamin Isele vermarktet die durchschnittlich fünf Tonnen Feldfrüchte direkt. Was bis März übrig ist, bekommt das Vieh. „Die lieben Kartoffeln. Das ist ein Leckerli für die Tiere, der hohe Stärkeanteil eine wertvolle Nahrungsergänzung“, erklärt der Landwirt. Auch seine Bullen vermarktet Isele bevorzugt regional. Hin und wieder lässt er ein Rind im örtlichen Schlachthaus schlachten. Kurze Wege sind ihm wichtiger als bessere Preise, die er erzielen könnte.

Der Stall am Buck ist modern und steht Interessierten offen. Benjamin Isele findet es gut, wenn die Bevölkerung sich für die Landwirtschaft interessiert, lädt auch gerne Schulklassen in seinen Betrieb ein. Vor sieben Jahren nahm er einen Melkroboter in Betrieb. 23,5 Stunden pro Tag können die Kühe nun zum Melkstand, jede dann, wann es ihr am besten passt. „Die Scheuen kommen zum Beispiel lieber nachts, um dem Gedränge zu entgehen“, verrät der Landwirt. Manche kommen zwei-, andere mehrmals. Statistisch liegt der Durchschnitt bei 2,5 bis 2,7 Melkungen pro Kuh und Tag.

Der Melkroboter gibt aktuell einen exakten Überblick über Melkverhalten und Milchleistung jeder einzelnen Kuh. | Bild: Martha Weishaar

Im Chip am Halsband sind die Daten jeder Kuh hinterlegt, der Roboter zeichnet exakt auf, wie sich jedes einzelne Tier verhält. Nachdem das Euter gereinigt und mit Hilfe einer 3-D-Kamera die vier Melkbecher an die Zitzen angeschlossen sind wird der erste Milchstrahl auf erhöhten Salzgehalt oder eventuelle Verunreinigungen untersucht. Das gibt Hinweise auf etwaige Entzündungen oder Erkrankungen. Nur wenn alle Werte hundertprozentig in Ordnung sind, wird die Kuh gemolken.

Im Durchschnitt dauert das sechseinhalb Minuten. 10 000 bis 11 000 Kilogramm pro Jahr ist die beste Milchleistung seiner Kühe, der Durchschnitt liegt bei 8000 Kilo. Die moderne Technik ist beeindruckend. „Man muss sich halt richtig damit befassen und darf keine Angst davor haben“, sagt Benjamin Isele. Wenn die Anlage nicht richtig läuft, erhält er sofort eine Störmeldung aufs Handy. Falls er darauf nicht reagiert, klingelt das Telefon bei seiner Mutter. Denn auch Elke Isele kennt sich mit dem Automatischen Melksystem aus.

Der automatische Futterschieber nimmt stündlich seine Arbeit auf, um das Futter wieder vor die Gitter zu schieben. Damit haben die Tiere ständig genug zu fressen. | Bild: Martha Weishaar

Bei all der modernen Technik haben alle Kühe aber auch einen Namen. Der Bauer kennt jede Einzelne, ob Leoni, Sieglinde oder Lisa. Die Namen suchen meist seine Nichten und Neffen aus. Die haben ihren Spaß daran. Insgesamt, so sagt Benjamin Isele, haben Kühe heute deutlich bessere Bedingungen als noch vor 50 Jahren. Die gestiegene Milchleistung liegt am guten Futter und guter Haltung. Das Futter für seine Tiere baut er überwiegend selbst an. Er setzt dabei auf bewährte Fruchtfolge. Sinnvollerweise liegen die jeweiligen Kulturen nah beieinander. Für den Laien sieht das nach Monokultur aus, ist es aber nicht.

Dass die Landwirte hierzulande mit vergleichbar kleinen Flächen wirtschaften müssen, findet Benjamin Isele reizvoll. „Unsere hügelige Landschaftsstruktur hat zwar wirtschaftlich Nachteile, aber wenn alles eben wäre, würde es mir nicht gefallen“, sagt der Landwirt im Hinblick auf die riesigen Ackerflächen im Norden Deutschlands. Die zunehmende Forderung nach geschützten FFH-Flächen indes bereitet ihm und seinen Kollegen erhebliche Probleme. Mit gezielter Förderung habe man Landwirte vor etlichen Jahren dazu bewogen, so genannten Blümchenwiesen zu erhalten. Später wurden genau aus diesen Wiesen FFH-Flächen, die nur noch sehr eingeschränkt bewirtschaftet werden dürfen. Eine FFH-Wiese ergibt aber nur etwa ein Viertel des Futters, das man von anderen Flächen ernten kann. Der Flächenfraß macht den Landwirten zu schaffen. Zumal in Wittlekofen, wo drei Haupterwerbs- und zwei Nebenerwerbslandwirte wirtschaften. „Es geht nicht nur um Flächen, die bebaut werden, sondern auch um die Ausgleichsflächen, die dafür geschaffen werden“, sagt Isele. Er selbst bewirtschaftet Felder bis Wellendingen, Bettmaringen und Horben.

Die Bürokratie hat Benjamin Isele im Griff, zumal ihn seine Mutter bei der Buchführung unterstützt. Was ihm nicht gefällt, ist die Tatsache, dass die Förderung der Landwirte so negativ wahrgenommen wird. „Mir wäre lieber, wir bekämen einen angemessenen Preis für unsere Produkte anstatt der Fördergelder“, sagt er. „So wie es jetzt läuft, ist es falsch“. Und meint damit insbesondere die offenbar politisch gewollten günstigen Preise für Nahrungsmittel. Ihm widerstrebt aber auch, dass den gut ausgebildeten Landwirten mit ständig neuen Verordnungen so vieles vorgeschrieben wird. Als Beispiel nennt er die jüngste Düngeverordnung, welche vorschreibt, dass ab 2020 auf Ackerflächen, fünf Jahre später auch auf Grünland, Gülle nur noch mit Schleppschlauchtechnik ausgebracht werden darf.

Das Gewicht dieser breiten Fahrzeuge wird nicht nur den Feldwegen zusetzen, sondern auch den Boden enorm verdichten. So sinnvoll es ist, wenn Stickstoff direkt in den Boden gelangt, so stehen die hohen Investitionskosten von 80 000 Euro aufwärts für hiesige Betriebe in keinem Verhältnis. Alles hat eben zwei Seiten. Benjamin Isele möchte, dass Landwirte wieder mehr selbst entscheiden dürfen. Dass nicht jeder Quadratmeter, auf dem mal ein paar Wochen Käferholz lagert, zum Problem wird. Und dass in der Bevölkerung nicht die „guten“ Biobetriebe gegen die „bösen“ konventionell arbeitenden ausgespielt werden.