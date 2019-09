von Kara Tiedemann

Nach vier Wochen voller spannender Aktivitäten ist das Ferienprogramm der Stadt Bonndorf nun zu Ende gegangen. 141 Kinder haben die Angebote genutzt. Zum Schluss stand ein Besuch im Lenzkircher Kino an, den 60 Mädchen und Jungen genossen.

Tischtennis

Zum Abschluss der dritten Woche verbrachten die Kinder einen Tag beim Tischtennisclub Bonndorf. In der Stadthalle konnten die kleinen Sportler zusammen mit den Könnern vom Verein trainieren, Tipps und Tricks rund ums Tischtennis inklusive. Neben dem Training fanden auch richtige Spiele im Doppel oder Einzel statt, an denen die Kinder ihre neu erworbenen Tischtenniskenntnisse unter Beweis stellen konnten.

Dunkermotoren

Für die Kinder interessant waren auch die Besuche bei Dunkermotoren. Dort durften die kleinen Gäste in Gruppen an drei verschiedenen Stationen arbeiten. Mit viel Präzision konnten sie beim „Paketspiel“ Pakete passend in einen Wagen ordnen, was sich als recht verzwickt herausstellen konnte, wenn jedes Paket eine andere Größe hat. An einer anderen Station wurden eigene Windlichter hergestellt, die sich als Dekoration in jedem Wohnzimmer sehen lassen können. Auch im technischen Bereich konnten die Kinder aktiv werden und einen elektronischen Würfel zusammenbauen.

Waldentdecker und Tennis

Zum Start in die letzte Woche wartete ein Ausflug in den Wald am Sportplatz, zusammen mit Nadine Ketterer. Die Kinder bauten zusammen ein Waldsofa mit gefundenen Materialien, das sich perfekt zum Entspannen anbietet. Weiterhin durften die Waldentdecker an einer zwischen den Bäumen gespannten Schnur bei dem Versuch, diese zu überqueren, Gleichgewicht und Koordination auf die Probe stellen. Am Nachmittag hatte der Tennisclub Bonndorf eingeladen. Die Kinder lernten die Regeln des Tennisspiels und durften ihr Talent auch beim Turnier auf dem großen Feld zeigen.

Naturschutz

Ein ganz anderes Thema, nämlich der Naturschutz, stand beim Schwarzwaldverein im Mittelpunkt. Bastian Weiß und Martin Scheuble hatten Insektenhotels aus Holz vorbereitet, die die Kinder mit verschiedenen Inhalten füllen und zusammenschrauben durften.

Sparkasse

Die Sparkasse Bonndorf-Stühlingen gewährte den Kindern bei einem Rundgang einen Blick hinter die Kulissen. Anschließend ging es in Richtung Sportplatz, wo auf dem Übungsplatz ein Geschicklichkeitstraining auf dem Fahrrad auf die Kinder wartete. Dabei stand auch eine Fahrt über den Bike-Park auf dem Programm.

Kinobesuch

Den Abschluss des Ferienprogramms bildete – wie jedes Jahr – der Besuch im Lenzkircher Kino. 60 Kinder sowie etliche Helfer sahen sich zusammen den Film „Die sagenhaften Vier“ an. Der Film handelt von vier Tierhelden, die sich in ein Abenteuer auf der Suche nach Dieben stürzen. Sowohl Kinder als auch Erwachsene hatten viel Spaß. Im Anschluss gab es noch einen Abstecher auf den Spielplatz in Schluchsee, wo der letzte Programmpunkt dann sein Ende nahm.

Die Bilanz

Am Ferienprogramm nahmen 141 Kinder teil, 532 Anmeldungen gab es für die Angebote. Zehn Betreuer teilten sich auf die Programme auf und sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Auch die zehn Vereine und alle anderen Programmgestalter kümmerten sich um die Ferienkinder. Durch die gute Zusammenarbeit und die Zuverlässigkeit der beteiligten Gruppen ging alles problemlos über die Bühne. Bis auf eine Wanderung, die wegen schlechten Wetters ausfallen musste, konnten alle geplanten Veranstaltungen stattfinden. Auf großes Interesse waren die Ausflüge mit dem Bus – Kino- oder auch Bergwerksbesuch – gestoßen, aber auch das Schnuppern in den Betrieben und Programmpunkte, die mit Tieren zu tun hatten, zum Beispiel der Pferdehof oder die Hundefreunde, waren begehrt und stark besucht.