Friedbert Zapf arbeitete nach seinem Studium der Forstwissenschaften an der Albert Ludwigs- Universität Freiburg in der Forsteinrichtung der Forstdirektion Karlsruhe als stellvertretender Schulleiter der Staatlichen Forstschule und zentraler Ausbildungsleiter. 1991 trat er als Amtsleiter des Forstamts Bonndorf seinen Dienst in der öffentlichen Verwaltung an.

Kreis Waldshut Das Landratsamt Waldshut dankt treuen Kollegen bei einer Jubilarsfeier Das könnte Sie auch interessieren

Nach seiner Versetzung im Zuge der Forstreform zum Landkreis Waldshut war er bis zum Eintritt in den Ruhestand Ende Juni als stellvertretender Amtsleiter des Kreisforstamts und ab 2012 als Leiter des Forstbezirks Ost tätig gewesen. Friedbert Zapf engagierte sich stark für die bauliche Umsetzung des neuen Forstlichen Hauptstützpunkts in Bonndorf, der im Juli eingeweiht worden war. Friedbert Zapf ist seit Jahrzehnten als ehrenamtlicher Naturschutzwart unterwegs und möchte dies nach eigenem Bekunden auch noch weiterhin tun.