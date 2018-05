Bonndorf Freude an der Traditionspflege: Heimat- und Trachtenverein zieht positive Bilanz

Der Heimat- und Trachtenverein Bonndorf blickt zufrieden zurück auf gelungenes Jubiläumsjahr zurück.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter ihnen, den Trachtenträgern und Trachtenträgerinnen des Heimat- und Trachtenvereines Bonndorf, konnten sie doch 2017 ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Ein Dank der Vorsitzenden Andrea Jockers ging diesbezüglich noch einmal an die Stadt Bonndorf und Boni, die es dem Trachtenverein ermöglichten, sein Jubiläum im Rahmen des Schlossfestes zu feiern.

Das 1. Halbjahr 2017 war mit den Vorbereitungen gut ausgefüllt, das Ergebnis, ein Festumzug mit 20 teilnehmenden Gruppierungen, gefiel den Festbesuchern sehr gut und fügte sich harmonisch ins Festgeschehen. Ein Weinstand wurde betrieben, für den extra Weingläser angeschafft wurden. Der bei der Versammlung anwesende evangelische Pfarrer Mathias Geib erwähnte, dass die Pfarrer sich über die Bitte des Vereins, in den Gottesdienst integriert zu werden, sehr gefreut haben. „Überhaupt freuen wir uns, dass der Trachtenverein immer wieder fester Bestandteil der Gottesdienste zu Fronleichnam und Erntedank ist.“ Vor allem die acht Kinder würden besonders bezaubern.

Uta Schüler berichtete in ihrem Rechenschaftsbericht über die Vorbereitungen zur Organisation des Tanzleitertreffens am 24. Juni, zu dem leider nicht viele erschienen. Viele gemeinsame Proben fanden mit dem Trachtenverein Kappel statt, um beim Tanzen am Schlossfest auf den zwei Bühnen ein schönes Bild abzugeben. Die Vorsitzenden besuchten die Hauptversammlung des Bundes Heimat- und Volksleben in Gengenbach und die Tanzleiter die Volkstanzweiterbildung in Eichstetten. Am Fasnetmendig beteiligte man sich beim Bühnenspiel und Umzug mit „Hulapalu“ von Andreas Gabalier. Bei den Wettkämpfen zum 50-jährigen Bestehen der DLRG im Schwimmbad erreichte der Trachtenverein den 1. Platz im Staffelschwimmen.

Dass man mit kleinen Waffeln Geld verdienen kann (Frühlings- und Herbstfest des HGV und Nikolaus), legte Kassierer Volker Jockers in Zahlen dar. Die eifrigen Waffelbäckerinnen bringen dem Verein immer ein bisschen Geld in die Kasse. Die Anschaffung neuer Shirts reduzierte das Finanzpolster allerdings auch wieder etwas. Der Verein hat 34 zahlende Mitglieder und zehn Trachtenträger/Innen.

Mechtilde Frey-Albert lobte den Trachtenverein, der ein Stück Heimatkultur verkörpere. „Getanzt wird auf der ganzen Welt, jeder Tanz zeigt die besondere Kultur eines jeden Landes, zudem ist Tanzen verbunden mit etwas Schönem, Freude und Spaß,“ lobte sie den Trachtenverein.

Unter ihrer Wahlleitung wurde die stellvertretende Vorsitzende Nicole Reich-Sawetzki, Kassierer Volker Jockers, und die Beiräte Iris Truhöl und Timo Salomon einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Timo Salomon hatte wegen seiner Abwesenheit zuvor schriftlich seine Zustimmung bei seiner Wiederwahl gegeben.

Der Heimat- und Trachtenverein Bonndorf wird Ausrichter der Herbstversammlung des Bund Heimat- und Volksleben sein. Sie ist am Freitag, 12. Oktober, in Bonndorf im Gasthaus "Kranz" um 20 Uhr.