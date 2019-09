von sk

„Passt, absetzen!“ – so kommt das Kommando von Ernst Albert an Fridolin Duttlinger, der in den frühen Morgenstunden geschickt und feinfühlig mithilfe des Krans auf seinem Forstspezialschlepper oberhalb vom Amselfels in der Wutachschlucht eine neue Eichenholzbrücke vor die Felswand eingeschwenkt hat. Und wie ein Schlag weicht auch die eben noch greifbare Anspannung der Mithelfer und wandelt sich in emsige Geschäftigkeit. Dies schreibt der Schwarzwaldverein in einer Pressemitteilung.

Mit vereinten Kräften wurde die neue Holzbrücke beim Amselfels montiert. | Bild: Martin Schwenninger

Mit Hebewerkzeugen wird die Brückenkonstruktion feinjustiert und wie im Handumdrehen sind auch schon die ersten Bodenbretter verteilt und angeschraubt. Martin Schwenninger als Vereinsvorsitzender staunt nicht schlecht, wie flott das eingespielte Team arbeitet. Er weiß, es soll schnell gehen heute Morgen, denn bald kommen die ersten Wanderer in der Wutachschlucht und bis 10 Uhr soll die neue Brücke begehbar sein. Tatsächlich: Kurz vor 10 Uhr steht die erste Gruppe an der Baustelle und muss noch kurz warten, bis die letzten Bodenbretter fixiert sind.

„Ob das auch hält?“, fragt noch einer kritisch, bedankt sich aber auch gleich für das Engagement des Schwarzwaldvereins und schon passieren die ersten Wanderer die Brücke. Wenig später sind die Geländer angeschraubt und die Brücke ist fertig. Alle Akteure atmen tief durch und sind sichtlich stolz und zufrieden, dass wieder alles perfekt geklappt hat und das Bauwerk gut gelungen ist. „Schnell zusammengeschraubt heißt noch lange nicht schnell gebaut. Wir haben insgesamt mehr als 100 Stunden für diesen Brückenbau investiert“, weist der stellvertretende Vorsitzende Michael Eisele auf den doch beachtlichen Aufwand für die Baumaßnahme hin.

Vergangenes Jahr hat der Schwarzwaldverein einen Eichenstamm aus dem hiesigen Wald gekauft. Philipp Müller in Münchingen hat ihn auf die gewünschten Maße in Balken und Bretter gesägt. Im Frühsommer wurden die Fundamente ertüchtigt und die bestehende Brücke für den schnellen Abriss vorbereitet. Dann wurde die neue Brücke in allen Einzelteilen in der ehemaligen Kiesgrube bei Ewattingen vorgefertigt und die Grundkonstruktion mit den tragenden Teilen zusammenmontiert. Dadurch war sichergestellt, dass die Bauteile passen und die Brücke innerhalb weniger Stunden montiert werden kann. Alle Arbeiten laufen in Teamarbeit und nach jedem Arbeitseinsatz kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Bevor dieser Brückenbau mit einem Abschlusshock und einem von der Firma Schwarzwaldhof gesponserten zünftigen Vesper beschlossen wird, kommt schon der Hinweis von Ernst Albert, dass in der Lotenbachklamm und am Tannegger Wasserfall die Planungsphase für die nächsten Sanierungsprojekte bereits angelaufen sei.