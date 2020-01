von Martha Weishaar

Den Dreikönigssegen brachten die Sternsinger auch in Bonndorf und umliegenden Orten in den Tagen bis zum 6. Januar. Was es genau mit diesen drei Weisen aus dem Morgenland auf sich hat, ist historisch zwar nicht einwandfrei geklärt. Dennoch freuen sich nach wie vor viele Menschen über den Besuch der Sternsinger, welche die biblische Erzählung der geheimnisvollen Magier aus der Zeit um Christi Geburt lebendig halten. Allein in Bonndorf zeugten das „20*C*M*B*20“ an 260 Haus- oder Wohnungstüren vom Besuch der Sternsinger.

In der Seelsorgeeinheit sind tatsächlich nicht nur drei Könige unterwegs, sondern die Gruppe ist zu fünft. Die Hierarchie ist streng geregelt. Der erste König, erkennbar an seinem roten Mantel, hat als Dienstältester in jeder Gruppe das Sagen. Ihm zur Seite stehen die zwei anderen Könige. Die jüngsten im Quintett sind der Sternträger, der im weißen Gewand das goldene Erkennungsmerkmal der Sternsinger trägt, sowie der grün oder rot gewandete Page, der etwaige Lasten zu tragen hat.

Die Sternsinger bringen im neuen Jahr nochmal so etwas wie weihnachtlichen Zauber in die Häuser. Mehr als 20 Ministranten im Alter von neun bis 19 Jahren zogen in Bonndorf in diesen Tagen durch die Straßen. Auch in den anderen Orten der Seelsorgeeinheit pflegten die örtlichen Ministranten das Ritual. Dieses Jahr sammelten die Sternsinger für Kinder im Libanon, um deren Verständigung und den Frieden untereinander zu sichern.

Fleißige Helferinnen sorgen für ein würdiges Erscheinungsbild der Sternsinger. Länger als eine Stunde sind Ingeborg Götz und Alissa Zeien allein in Bonndorf damit beschäftigt, die Gruppen jeden Tag einzukleiden.

Am Abend werden die Gewänder kontrolliert, ob alles noch sauber ist. Dieses Jahr hatte man Glück, die Straßen waren trocken. In anderen Jahren, bei Regen oder Schneematsch, werden schmutzig gewordene Gewänder abends schnell gewaschen, getrocknet und wieder gebügelt.

Nach dem 6. Januar kontrolliert Ingeborg Götz sämtliche Kleidungsstücke, bessert Schäden aus, wäscht und bügelt alles, ehe die Sachen wieder für ein Jahr lang verstaut werden. Die Stunden, die sie dafür aufbringt, zählt sie nicht. Die Drei Könige sind für sie Herzenssache, dafür engagiert sich Ingeborg Götz aus Überzeugung.