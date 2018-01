Bonndorf Fit für die Laufsaison beim Hallentraining

Der Lauftreff des TuS Bonndorf bietet in den Wintermonaten ein spezielles Fitnesstraining gemeinsam mit den Leichtathleten an.

Bonndorf (hel) Über den Winter halten sich die Freizeitsportler der TuS-Lauftreff beim „Power-Camp“ in der Stadthalle fit. Erstmals in diesem Jahr trainieren die Laufsportler gemeinsam mit den Leichtathleten. Deren Trainer Sören Thor oder Kathrin Thiele übernehmen die Aufwärmübungen mit fachkundigen Tipps zur Lauftechnik. Unter Regie von Elvira Howe wird anschließend bei ausgewogenen Gymnastikübungen die Beweglichkeit verbessert, ehe mit Reiner Howe in einem Fitness-Zirkel bei Kraftübungen die Muskulatur gestärkt wird. Abgerundet wird das abwechslungsreiche Ganzkörpertraining mit Dehnübungen.

Durch die Zusammenlegung der Trainingszeiten von Lauftreff und Leichtathletik entspannt sich auch der Belegungsplan der Halle. Während der Wintermonate kommt es hier nämlich immer wieder zu Engpässen, wenn wetterbedingt weder Fußballer noch Leichtathleten im Freien trainieren können. Den rund 40 Trainierenden stehen alle drei Hallenteile zur Verfügung, was für den Trainingsablauf optimal ist.

Außerdem bietet der Lauftreff bereits jetzt ein Vorbereitungstraining für den Freiburg Marathon am 8. April an. Dazu treffen sich Interessierte jeden Montag um 18.30 Uhr an der Sporthalle zur Aufwärmgymnastik und einem Grundlagentraining, dem ein gemeinsamer Dauerlauf folgt.

Die eigentliche Freiluftsaison des Bonndorfer Lauftreffs beginnt nach den Osterferien. Ab dem 11. April treffen sich die Laufebegeisterten jeweils mittwochs um 19 Uhr am Waldstadion, von wo aus in unterschiedlich schnellen Gruppen zwischen 45 und 90 Minuten gelaufen wird.

findet jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr in der Stadthalle statt. Eingeladen sind alle Sportbegeisterten.