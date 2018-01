Bonndorf Feuerwehrkapelle Wellendingen: Vorsitzende Katharina Dombeck zieht sich zurück

Katharina Dombeck gibt nach elf Jahren den Vorsitz der Feuerwehrkapelle Wellendingen ab. Der stellvertretende Vorsitzede Michael Rombach würde das Amt übernehmen, wenn für sein Amt ein Nachfolger gefunden wird. Dieser Suche nimmt sich jetzt eine Findungskommission an, die bis 6. Februar Ergebnisse liefern wird. In der Hauptversammlung wurden Georg Messerschmid und Bernhard Segl geehrt.

Wellendingen – Nach elfjähriger Tätigkeit verzichtete Katharina Dombeck aus privaten Gründen auf das Amt der Vorsitzenden bei der Feuerwehrkapelle Wellendingen. Für ihre Nachfolge konnte in der Hauptversammlung niemand gefunden werden. Michael Rombach könnte sich vorstellen, das Amt zu übernehmen, falls ein stellvertretender Vorsitzender gefunden wird. Eine Findungskommission mit Bürgermeister Michael Scharf an der Spitze will bis 6. Februar, einen Nachfolger ausfindig machen. Dieser soll an einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, 16. Februar, zur Wahl vorgeschlagen werden. Danach könnte Michael Rombach zum Vorsitzenden gewählt werden. Thema dieser Sitzung soll auch ein Vorschlag von Martin Bernhart sein, einen Förderverein gründen.

Bei den Wahlen wurde Kassenführer Frank Gampp im Amt bestätigt, ebenso Annette Rombach als Instrument- und Notenwartin. Jörg Bernhart übernahm von Georg Messerschmid das Amt des Kassenprüfers, das er mit Eckhard Fechtig ausüben wird. Bürgermeister Michael Scharf würdigte das Engagement von Katharina Dombeck. In ihrer Amtszeit habe sie Impulse gesetzt, die das innere und äußere Erscheinungsbild der Kapelle in der Öffentlichkeit in ein positives Licht rückten.

Musikalische Höhepunkte 2017 waren ein Kirchenkonzert, das Osterkonzert mit den Nachwuchsmusikern "The Next Generation" und der Auftritt beim Oktoberfest in Wangen. Dirigent Marco Peter war voll des Lobes über den Auftritt beim Osterkonzert, "denn da waren einige schwere Kaliber dabei". Nachhaltige Eindrücke hinterließen die Musiker beim Marschmusikfestival des Blasmusikverbandes Hochschwarzwald in Titisee. Musikalisch umrahmt wurde zudem das Partnerschaftjubiläum zwischen der Stadt Bonndorf und der Patenkompanie 292.

Der Probenbesuch erhöhte sich leicht von 78,6 auf 79,3 Prozent. Einen über 90-prozentigen Probenbesuch konnten Norbert Fechtig, Jörg Bernhart, Bettina Gutmann, Günter Schanz, Marco Peter und Michael Dilger (100 Prozent) vorweisen. Kassenführer Frank Gampp konnte von einem soliden Kassenstand berichten. Besonders zu Buche schlug die Anschaffung von zwei Klarinetten und zwei S-Saxophonen und neuer Noten mit über 6000 Euro.

Ehrungen

Katharina Dombeck ehrte mit Georg Messerschmid (50 Jahre) und Bernhard Segl (25 Jahre) zwei langjährige aktive Musiker. Georg Messerschmid spielt in der Kapelle das Flügelhorn. Sein musikalische Talent stellt er oftmals bei Konzerten als Solist unter Beweis. Er gilt als ein zuverlässiges Musiker, welcher sich durch Probenfleiß und seine große Hilfsbereitschaft auszeichnet. Von 1996 bis 2017 war er Kassenprüfers.

Bernhard Segl suchte nach dem Ende der Tanz- und Unterhaltungsformation "Take Five" 1993 eine neue musikalische Herausforderung, die er in der Feuerwehrkapelle fand. In dieser spielt er nun den Bass oder den E-Bass an der Gitarre. Er ist Vizedirigent, war von 2001 bis 2007 Vorsitzender und von 2011 bis 2015 oblag ihm die musikalische Leitung der Nachwuchsmusiker "The Next Generation". Dass die Musik sein Leben ist, stellt er zudem in der Musikgruppe "Most" unter Beweis.

Kapelle und Termine