Bonndorf Feuerwehrabteilung Wellingen: Ralf Selb bleibt Kommandant

Die Feuerwehrabteilung Wellingen zieht Bilanz und bestätigt für weitere fünf Jahre Ralf Selb als Abteilungskommandanten.

Zur Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Wellendingen, auf deren Tagesordnung unter anderem Teilwahlen, Beförderungen und Ehrungen langjähriger Mitglieder stand, begrüßte Kommandant Ralf Selb besonders Stadtrat Norbert Kromer, den stellvertretenden Gesamtwehrkommandanten Daniel Stoll, den aktiven Ehrenkommandanten Robert Wiehl sowie die Ehrenkommandanten Ernst und Alfred Albert.

Mit überwältigender Mehrheit wurde Ralf Selb in geheimer Wahl für weitere fünf Jahre als Abteilungskommandant wiedergewählt. Ebenfalls einstimmig erhielten Kassierer Josef Schwenninger sowie die Beisitzer Robert Rombach und Matthias Brogle das Vertrauen der Wehrangehörigen. Wahlleiter Stadtrat Kromer überbrachte die Grüße und den Dank von Bürgermeister Michael Scharf und der Stadt Bonndorf für den geleistete Dienst. Er gab bekannt, dass das neue Gerätehaus über eine Fläche von 200 Quadratmetern verfügt und die Stadt so die besten Voraussetzungen für die Feuerwehrarbeit schaffen wolle.

Kommandant Selb dankte seinen Vorstandskollegen für die große Unterstützung und freute sich, dass der Probenbesuch leicht zugelegt hat. Er appellierte an die Feuerwehrleute, die Lehrgänge sowie die vorgeschriebenen ärztlichen Untersuchungen der Atemschutzträger wahrzunehmen. Seine Gratulation galt den beiden Wellendinger Wehrmännern Markus und Andreas Ruf, die mit der Bonndorfer Wettkampfgruppe das bronzene Abzeichen erreicht hatten. Stellvertretender Kommandant Benedikt Albert berichtete, dass der Wellendinger Wehr 47 Aktive und 23 Mitglieder der Altersmannschaft angehören. Zwei Jugendliche erhalten bei der Jugendwehr in Bonndorf ihre Ausbildung.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 21 Proben, darunter zwei Abschnitts-, eine Raumschafts- und vier Proben in Bonndorf durchgeführt. Der Probendurchschnitt lang bei 78,5 Prozent. 19 Wehrmänner erhielten für 100-prozentigen Probenbesuch ein Präsent. Gerätewart Günter Stöckle erläuterte, dass es bei einer Pumpe einen Totalausfall gab, die von der Stadt Bonndorf sofort ersetzt wurde.

Dieses Jahr erhält die Abteilung Wellendingen ein neues, wasserführendes Löschfahrzeug. In seinem Bericht blickte Schriftführer Mathias Geng auf die Arbeit der Wehr zurück. Dazu gehörten unter anderem die Absperrungen an Fasnacht und beim Martinsumzug, die Abschnittsproben in Wittlekofen und Brunnadern, die Raumschaftsprobe bei der Brauerei Rothaus, eine Alteisensammlung, Einsätze bei einem Flächenbrand, bei Unwetter, technische Hilfeleistungen, der Großbrand im Gewerbegebiet Breitenfeld, die Herbstabschlussprobe sowie die Chilbiprobe in Bonndorf. Kassierer Josef Schwenninger legte Einnahmen und Ausgaben offen. Seine gute Arbeit bestätigten Robert Rombach und Benjamin Frommherz. Stellvertretender Gesamtwehrkommandant Stoll lobte die hervorragende Zusammenarbeit.