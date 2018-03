Bonndorf Feuerwehr in Boll wieder unter bewährter Führung

Die Feuerwehrbteilung Boll bestätigte bei ihren Wahlen das Leitungsteam: Kommandant Christian Utz, Stellvertreter Philipp Baumgartner, Schriftführerin Madeleine Oliver sowie Kassenwart Rainer Begemann wurden für fünf Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Das 50-jährige Bestehen der Abteilung wird am 30. Juni im Dorf groß gefeiert.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Boll standen Neuwahlen des Vorstands und der Ablauf der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen. Abteilungskommandant Christian Utz begrüßte besonders den stellvertretenden Gesamtwehrkommandanten Daniel Stoll und Stadträtin Heidi Saddedine. Unter ihrer Leitung wurden Kommandant Christian Utz, Stellvertreter Philipp Baumgartner, Schriftführerin Madeleine Oliver sowie Kassenwart Rainer Begemann für fünf Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Kommandant Utz dankte für das erneute Vertrauen der Feuerwehrangehörigen und gab das voraussichtliche Programm des Festverlaufs zum 50-jährigen Jubiläum am Samstag, 30. Juni, bekannt. Die Feierlichkeiten beginnen um 13 Uhr mit einem "modernen Festbankett" in einer großen Halle Richtung Münchingen. Vorgesehen ist die Weihe des neuen Anhängers. Anschließend plant die Abteilung Boll einen Wettkampf mit Gaudielementen, zu dem sich befreundete Wehren anmelden und beteiligen können. Die musikalische Unterhaltung am Nachmittag werden die Bonndorfer Musikanten übernehmen. Am Abend heizt ein Discjockey die Stimmung an. Höhepunkt ist der Auftritt der Sidling Sisters aus Grafenhausen. Das leibliche Wohl der Gäste wird ein großer Food-Truck übernehmen.

Schriftführerin Madeleine Oliver ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Sie berichtete unter anderem von drei Einsätzen, dem Verkehrsunfall Richtung Bonndorf, dem Kaminbrand in Tiefental und dem Großbrand in Bonndorf im Gewerbegebiet Breitenfeld. Es fanden 16 Proben statt. Elf Mal wurde mit einem Fahrzeug aus Bonndorf geübt. Bei der Herbstabschlussprobe zeigten die Wehrleute bei einem Verkehrsunfall ihre Schlagkraft. Die Feuerwehrangehörigen hatten für die Dorfpflege der öffentlichen Flächen wie Rasenmähen und Brunnensäubern 59 Stunden aufgewendet. Der Abteilung Boll gehören 16 Aktive und drei Mitglieder in der Altersmannschaft an. Außerdem erhalten zwei Kinder bei Jugendfeuerwehr und der Bambiniabteilung in Bonndorf ihre Ausbildung. Rainer Begemann erstattete den Kassenbericht. Seine gute Arbeit bescheinigten Michael Käppeler und Martin Baumgartner.

Abteilungskommandant Utz gratulierte Louis Olfe und Daniel Keller, die erfolgreich den Truppmann-1-Lehrgang bestanden hatten. Er dankte allen Wehrleuten für ihre Arbeit und kündigte an, dass bei den zukünftigen Übungen verstärkt die technische Hilfeleistung geprobt wird. Der stellvertretende Gesamtwehrkommandant Stoll lobte die Boller Feuerwehr für ihre Einsätze und dankte für die Zusammenarbeit.