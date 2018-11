von Stefan Limberger-Andris

Feuerwehrmänner sind mittlerweile Alleskönner, wenn es ums Löschen, Bergen, Retten und Schützen geht. Deutschlandweit schätzen Experten den Anteil klassischer Brandeinsätze auf rund fünf Prozent per anno, bei der Bonndorfer Feuerwehr sind es durchaus bis zu einem Viertel der jährlichen Einsätze. Darüber hinaus nehmen vor allem technische Hilfeleistungen bei rund der Hälfte bis 60 Prozent der Einsätze (2014/2016) einen wachsenden Anteil ein.

Einsatzzahlen schwanken

Die jährlichen Einsatzzahlen der Bonndorfer Feuerwehr schwanken – naturgemäß auch der Anteil der verschiedenen Einsatzarten. Deutlich zugenommen hat seit 2005 die technische Hilfeleistung, die durchaus bis zu 60 Prozent der Einsätze (2014) ausmachen kann. Diese reicht vom Leerpumpen eines privaten Kellers bis hin zum Entfernen einer Ölspur auf der Straße. Trotzdem bleibt das klassische Aufgabenfeld der Feuerwehr Bonndorf erhalten – bei bis zu einem Viertel der Alarmierungen rückten die Mannschaften in den vergangenen Jahren aus, um Feuer zu bekämpfen. Dabei bleibt es nicht nur bei Einsätzen auf der Gemarkung, es wird bei Großeinsätzen auch Überlandhilfe gewährt. Nicht zuletzt engagieren sich die Kameraden, wenn es um Brandwachen bei Vereinsfesten oder etwa die Absicherung von Umzügen an Martini oder Fasnacht geht.

Es kommt auch zu Fehlalarmen

Nicht vermeiden lässt es sich bei der Alarmierung der Feuerwehr, dass es zu Fehlalarmen kommt. Im Nachhinein bewertet erscheint das Ausrücken der Feuerwehr bei Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen unnötig, weil es nichts zu löschen, zu bergen oder zu retten gab. Letztendlich kann und wird ein derartiger Fehleinsatz von den Verantwortlichen aber auch als „lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig ausrücken“ gewertet. Und ganz abgesehen davon ist die Feuerwehr Bonndorf, wie jede andere Feuerwehr auch, bei einer Alarmierung verpflichtet, auszurücken. Überhaupt macht der prozentuale Anteil solcher Fehlalarme an den Gesamteinsätzen der Feuerwehr der Löwenstadt jährlich lediglich zwischen drei und sieben Prozent aus. Also nicht allzu viel. Brandmeldeanlagen sind in der Regel in größeren Betrieben installiert – auch auf Bonndorfer Gemarkung, unter anderem im Seniorenheim St. Laurentius – und mit der Leitstelle in Waldshut verbunden, die Einsätze der Rettungskräfte koordiniert. Demzufolge können auch nur in diesen Gebäuden Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen ausgelöst werden.

Wer bezahlt einen Einsatz?

Die Träger der Gemeindefeuerwehr können für den Einsatz der Feuerwehr Kostenersatz verlangen vom Betreiber einer privaten Brandmeldeanlage, wenn durch die Anlage ein Fehlalarm ausgelöst wird. So steht es im Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg (Paragraph 36 Kostenersatz). Ein Kostenersatz für Feuerwehreinsätze soll allgemein allerdings nicht verlangt werden, soweit dies eine unbillige Härte wäre. Die Stadt Bonndorf verlangt als Träger der Freiwilligen Feuerwehr nach Auskunft von Hauptamtsleiter Harald Heini bei Feuerwehreinsätzen einen Kostensatz von 23,50 Euro je Stunde und Feuerwehrmann. Abgerechnet werde halbstündig. Fahrzeugeinsätze werden auf der Grundlage einer Verordnung nach dem Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, die dies einheitlich für alle Kommunen regelt, abgerechnet. Fehlalarme werden, so Harald Heini, wie normale Einsätze behandelt.

„Seit Jahren ist die Anzahl der Fehlalarme in etwa gleich groß“ Durchschnittlich bis zu zehn Mal jährlich rückt die Feuerwehr Bonndorf aus, wenn Brandmeldeanlagen, die mit der Leitstelle in Waldshut verbunden sind, fälschlicherweise Alarm geben. Hansjörg Ketterer, Gesamtkommandant der Feuerwehr Bonndorf, und Pressewart Olaf Thor erläutern im Interview, wie ein Fehlalarm definiert ist, wer diesen bezahlt und wie groß der Aufwand beim Ausrücken ist. Hansjörg Ketterer, Gesamtkommandant | Bild: Martha Weishaar Olaf Thor, Pressewart | Bild: Wolfgang Scheu Was macht die Feuerwehr Bonndorf bei Betrieben und Einrichtungen, in denen besonders häufig Fehlalarme auftreten? Thor: Es gibt keine Anhäufung von Fehlalarmen in Bonndorfer Betrieben. Wenn es eine Häufung von Fehlalarmen geben würde, wäre dies eine unglückliche Situation für den Betreiber, die er zu beheben hat. Was ist ein Täuschungsalarm oder Fehlalarm oder auch böswilliger Alarm und was kostet dieser? Thor: Grundsätzlich kann man sagen, dass die Brandmeldeanlagen in den meisten Fällen schon richtig funktionieren. Sehr oft steckt aber ein menschlicher Fehler oder andere technische Defekte hinter dem Auslösen der Anlage. Heißer Wasserdampf oder Schwaden, Staubentwicklung bei Bau- und Reinigungsarbeiten, verbranntes Brot im Toaster, Fliegennester im Rauchmelder, Wartungsarbeiten am Gerät – die BMA macht, was sie soll. Sie löst aus, wenn etwa die Fotolinse im Rauchmelder Nebel wahrnimmt, egal, wodurch er entstanden ist. Das ist manchmal eben ein Fehlalarm. Ketterer: Ein böswilliger Alarm – auch dieser Begriff ist in der Normenreihe nicht definiert. Gemeint ist die missbräuchliche Alarmierung oder das Vortäuschen einer Gefahrenlage oder einer Straftat. Der Alarm wurde aufgrund einer absichtlichen Einwirkung ohne tatsächliches Erfordernis ausgelöst, beispielsweise an einem Druckknopfmelder oder durch Falschauslösung eines Rauchmelders. Wie viele Fehlalarme gibt es denn für der Feuerwehr Bonndorf pro Jahr? Thor: Zwischen fünf und zehn laufen bei der Feuerwehr Bonndorf jährlich ein. Ist eine Steigerung der Fallzahlen in den vergangenen Jahren zu erkennen? Thor: Seit Jahren ist die Anzahl der Fehlalarme in etwa gleich groß. Wie hoch ist die Quote 2018? Ketterer: Die Quote ist gleich wie auch in den zurückliegenden Jahren, genaue Zahlen gibt es dann am Jahresende zur Generalversammlung. Wie ist, kurz erläutert, der Ablauf bei einer Alarmierung durch eine Brandmeldeanlage? Ketterer: Alarm durch eine Brandmeldeanlage ist für die Feuerwehr immer erst einmal ein Brandeinsatz, und so wird dann auch angefahren. Sprich: Zugstärke, das bedeutet ein Tanklöschfahrzeug 16/25, eine Drehleiter DLA/K 23/12 und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 30/22 – und das mit Blaulicht und Martinshorn. Es wird nach der Alarm- und Ausrückordnung (AAO) angefahren, erkundet und dementsprechend die Aufgaben wahrgenommen – ist ein Einsatz erforderlich oder nicht. Wer bezahlt einen Fehlalarm? Thor: Dort, wo Brandmeldeanlagen installiert sind, ist es in erster Linie der Betreiber, der diese Kosten trägt. Bei größeren gewerblichen Betrieben bestimmt das Baurechtsamt (Kreisbaumeister und Kreisbrandmeister), ob eine Brandmeldeanlage erforderlich ist, und diese wird dann an die Leitstelle Waldshut angeschlossen. Das heißt, die Alarmierung geht erst zur Leitstelle und diese alarmiert die Feuerwehr. Was kostet denn ein solcher Einsatz den Alarmgeber? Ketterer: Die Rechnung eines Einsatzes der Feuerwehr wird von der Stadtverwaltung nach dem entstandenen Aufwand erstellt. Fragen: Stefan Limberger-Andris Brandmeldealarm im häuslichen Bereich: Bei häuslichen Alarmen durch Hausmelder wird die Leitstelle durch private Anrufer informiert. Die Leitstelle weiß dann, um was es geht und kann dann die ausrückenden Fahrzeuge vorbestimmen und Fahrzeug bezogen alarmieren.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein