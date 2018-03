Bonndorf Feuerwehr Bonndorf-Gündelwangen plant Info-Nachmittag

Abteilung Gündelwangen will in diesem Jahr viele Dinge anpacken. Kooperation mit dem Musikverein beim Herbstfest

Abteilungs-Kommandant Andreas Stoll und seine Mitstreiter der Feuwehrabteilung Gündelwangen machen es sich nicht leicht, kräftig die Werbetrommel zu rühren: "Ich bin stolz, euer Kommandant zu sein und danke für die vielen tollen Erinnerungen des Vorjahres innerhalb der Wehr", bekräftigte er in der Hauptversammlung. Verfolge man die Haushaltsberatungen, könne die Feuerwehrabteilung Gündelwangen viel von der Stadt bekommen.

Mit dem Aufruf "Was vor uns liegt, das packen wir auch", nannte er verschiedene anstehende Termine und Aufgaben. Am 10. März wird der Preis-Cego im Feuerwehr-Gerätehaus abgehalten. Zum Feuerwehrfest nach Bettmaringen zur Umzugsbeteiligung der Gesamtwehr geht es am 29. April. Das Jubiläumsfest 50 Jahre Feuerwehrabteilung Boll wird am 30. Juni besucht. Auf Sonntag terminiert ist der Info-Nachmittag am 7. Oktober, den Christian Stoll organisiert. Von einer guten Sache in Kooperation mit dem Musikverein sprach er zum geplanten Herbstfest.

"An der Vogtsberghütte, da müssen wir was machen. Wir stellen ein Team für mehrere Gewerke zusammen, das plant und durchführt", sagte Andreas Stoll und fand rasch Freiwillige in Otmar Hofmeier, Patrick Hofmeier, Armin Köpfer, Benedikt Spengler und Florian Böhler.

Stadtrat Mathias Büche dankte namens der Stadt für das große Engagement: "Die Feuerwehr ist ein bestimmtes Werkzeug im sozialen Werk der Stadt. Der Einsatz von Leib und Leben ist keine Selbstverständlichkeit, wie es sich beim Großbrand in Bonndorf im Vorjahr zeigte." Von Wichtigkeit sei auch die Absicherung von Umzügen, um Unfälle zu vermeiden. Zur Renovation der Vogtsberghütte stehe die Stadt, versicherte Büche. Man habe dazu Geld bereitgestellt, dass sie wieder ein Sonnenschein wird. "Die Feuerwehr Gündelwangen hat ein Gewicht in der Stadt", sagt Büche.

Im Auftrag der Gesamtwehr sprach Martin Selz. Für Feuerwehr-Einsätze über den Tag sei man unterbesetzt: "Wir brauchen jeden Mann, um funktionieren zu können." Mit der Nachwuchsförderung wolle man dem entgegentreten. Damit wird nun schon ganz früh angefangen. In Bonndorf gibt es eine Bambini-Gruppe mit Kindern von sechs Jahren bis zum zehnten Lebensjahr.

Als ein treuer Besucher der Feuerwehr-Hauptversammlungen erwies sich einmal mehr der Vorsitzende des Musikvereins Gündelwangen, Mario Isele. Sein Dank galt für die Sicherheit, welche die Feuerwehr garantiere. Dies wurde besonders an Fasnet deutlich, als sie den Umzugsweg absicherte. Dass das Feuerwehrgerätehaus künftig auch als Veranstaltungsgebäude fungiert, bewertete er positiv.