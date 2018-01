Bonndorf Festtag für die Fasnet in Dillendorf

Narrisches Treiben beim Dillendorfer Lumpenball kommt gut an. Bonndorfer Guggenmusik sorgt für Stimmung.

Dillendorf – Der Lumpenball in Dillendorf, veranstaltet von den Landfrauen, wurde einmal mehr zu der vorfastnächtlichen Veranstaltung, an der sich zahlreiche Gruppen aus dem Ort und aus der närrischen Nachbarschaft beteiligten. Zusammen mit dem bestens aufgelegten Publikum aus nah und fern, auch dank der Livemusik von Friedhelm Kaltenbrunn entwickelte sich ein herrlicher Fasnet Festtag im Gemeindesaal des „Schneckendorfs“.

Tanja Schroeder-Maier, die Landfrauenvorsitzende eröffnete traditionell mit ihren Tanzmädels, dieses Mal als Hexengruppe kostümiert, den Reigen der tänzerischen Darbietungen. Inzwischen, der Uhrzeiger hatte 22 Uhr längst überschritten, hatte sich zumindest der Saal, später auch das Foyer und die Kellerbar mit Narren aller Altersgruppen gefüllt. Die Stimmung stieg und nach Mitternacht, als die Bonndorfer Guggenmusik in Aktion trat, wogten die Lieder, Tänze und Fastnachtsrufe in einem bunten Mix von Ausgelassenheit und Frohsinn durch´s ganze Haus.

Gruppenauftritte zeigten außerdem der Musikverein als aufwendig aufgemotzte „Neandertaler“ mit einer besonders treffenden Begleitmusik aus der Dose. Die Mitglieder des Schneckenvereins ließen sich als „Witzfiguren“ ansagen und feiern. Besonders furchterregend gab sich die Sportvereinsgruppe. Die Männer und Frauen hatten sich als morbide Gestalten maskiert und kostümiert und zeigten eine „grauslig-schöne“ Zombie-Show, die alsbald den Saal in dichte Rauchschwaden hüllte.

Das Gegenstück dazu lieferten die durchweg erwachsenen Landjugendlichen, die mit der Choreografie zu ihrem Auftritt als nette, freundliche „Unicorns“ (Einhörner) eine besonders liebenswerte Note beisteuerten. Und wer auf einen Auftritt von Hedwig Eichkorn mit ihren Geschichten durch die Brille des „111-jährigen Fräulein Baumanns“ gewartete hatte, wurde nicht enttäuscht. Leider war der Geräuschpegel zum Zeitpunkt ihres Auftritts bereits so weit fortgeschritten, dass nur wenige im vorderen Teil des Schulsaales die treffendenden, ebenso mutigen wie deftigen, Beiträge zum Älterwerden verstehen konnten. Alle Achtung – „Fräulein Baumann“ zog ihr Ding trotzdem und scheinbar völlig unbeeindruckt durch. Bravo.

Im Publikum tummelten sich weitere Gruppen, beispielsweise die Alten Herren des Sportvereins als Kosaken oder die Pilotinnen vom Narrenverein der Wellendinger Frösche, es gab Piratinnen, Prinzessinnen, Filmstars, Beauty-Damen oder männliche Groupies, insgesamt viel närrisches Volk in bester Stimmung und dies an einem Freitagabend.

Dies alles funktionierte sehr gut, vielleicht auch nur deshalb so prächtig, weil zahlreiche fleißige Hände in der Küche, an der Theke, als Bedienungen oder im Ausschank in den beiden Bars, allesamt Mitglieder des Landfrauenvereins, unermüdlich ihr Bestes gaben. Dass der Termin an einem Freitagabend besonders gut gewählt worden war, darf als Sahnehäubchen getrost noch hinzugerechnet werden.