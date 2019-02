von Stefan Limberger-Andris

Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte auf Anfrage, dass Felix Lehr, derzeit noch Leiter der Realschule Stühlingen, neuer Rektor der Realschule im Bildungszentrum Bonndorf wird. Er werde die Stelle zum Schuljahr 2019/20 antreten, so Matthias Henrich, stellvertretender Pressesprecher im Regierungspräsidium Freiburg. Kultusministerin Susanne Eisenmann hatte im sogenannten Dissensverfahren eine Entscheidung getroffen. Seit mehr als einem Jahr wird die vakante Rektorenstelle durch Tilman Frank ausgefüllt.

Die Wiederbesetzung der Rektorenstelle im Bildungszentrum Bonndorf war im Zuge des Dissensverfahren letztlich durch einen Ministerinnenentscheid von Kultusministerin Susanne Eisenmann auf die Zielgerade gelenkt worden, bestätigte auf Anfrage Julian Burgert, Sprecher im Stuttgarter Ministerium. Der weitergehende behördliche Vorgang der Stellenwiederbesetzung sei bereits im Dezember des vergangenen Jahres nach dem Ministerinnenentscheid an das Regierungspräsidium Freiburg zurückgegeben worden, das den personellen Prozess nunmehr abschließen werde.

Kulturministerium übernimmt

Ende September des vergangenen Jahres war das Bewerbungsverfahren um die Wiederbesetzung der Realschulrektorenstelle in die allgemein übliche Endphase eingebogen. Das Staatliche Schulamt Lörrach hatte das Verfahren abschließen wollen. Nachdem jedoch die Stellungnahme des Schulträgers und der Schulkonferenz, mit welchem Bewerber die vakante Stelle besetzt werden soll, sich als nicht deckungsgleich mit dem eigenen Votum erwiesen hatte, mündete das Verfahren in das sogenannte Dissensverfahren, erläuterte Frank Heinrich. Das Schulamt rechnete damals noch damit, dass die Rektorenstelle spätestens im Februar 2019, möglicherweise auch deutlich früher, wiederbesetzt werden könnte. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Stuttgart habe danach das weitere Verfahren schließlich übernommen und entsprechende Schritte eingeleitet.

Der bisherige Realschulrektor am Bildungszentrum Bonndorf, Sammy Wafi, hatte sich im November 2017 in Elternzeit verabschiedet, seit März des vergangenen Jahres war schließlich klar, dass ein Nachfolger für ihn gesucht werden muss.

Die Realschule im Bildungszentrum Bonndorf hätte bereits seit einigen Monaten wieder einen Rektor haben können, wenn der Gemeinderat Bonndorf und die Schulkonferenz anders abgestimmt hätten, erläutert Frank Heinrich. In dem schulischen Fachgremium des Schulamts seien die Bewerber durch Bewertungen verschiedener Bereiche entsprechend und jederzeit überprüfbar und nachvollziehbar eingestuft worden. Diese unterschiedlichen Voten, die letztlich in das Dissensverfahren mündeten, seien ein klassisches Eigentor für das Bildungszentrum Bonndorf gewesen, wertet der Schulamtsdirektor.

Interimsschulleiter seit 2017

Noch zur Wochenmitte hin hatte sich Konrektor und seit November 2017 als Interimsschulleiter agierende Tilman Frank auf Anfrage überfragt gezeigt, wann ein neuer Rektor die Aufgaben an der Realschule übernehmen wird. Er gehe davon aus, so Tilman Frank, dass ein Wechsel zum zweiten Schulhalbjahr, das am Freitag, 1. Februar, bereits begann, kaum mehr möglich sein werde, so seine lakonische Einschätzung. Er selbst, Tilman Frank, sehe jedoch darin keinen Nachteil – der Realschule Bonndorf gehe es unter seiner Leitung mit der Unterstützung einer mehrköpfigen Steuergruppe aus dem Kollegium gut, sowohl die Lehrer wie auch die Realschüler zeigten sich zufrieden.

Die Schulkonferenz ist das oberste Organ der Schule und setzt sich zusammen aus je vier Vertretern der Schüler, der Eltern und der Lehrer. Der Träger der Realschule im BZB ist offiziell der Schulzweckverband, dem Bonndorf, Wutach, Stühlingen, Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf angehören. De facto entscheidet jedoch die Stadt Bonndorf, konkret der Ausschuss für Finanzen, Kultur und Schulen des Gemeinderats als zuständiges Gremium.

Wer entscheidet

Sowohl Schulkonferenz als auch Schulträger können beschließen, ob sie dem Vorschlag des Schulamtes zustimmen – die Schulkonferenz innerhalb von vier Wochen, der Schulträger von sechs Wochen nach den internen Entscheidungen. Die Obere Schulaufsichtsbehörde, das RP Freiburg, ernennt den Schulleiter. Sollten die Voten des fachlichen Gremiums und des Gemeinderats jedoch differieren, entscheidet in einem Dissensverfahren das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport.

Felix Lehr wird neuer Rektor der Realschule Bonndorf. | Bild: Andreas Mahler