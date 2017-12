Bonndorf Feierlich: Adventsbesinnung mit Bonndorfer Schülern in der evangelischen Pauluskirche

Feierlich: Adventsbesinnung mit Bonndorfer Schülern in der evangelischen Pauluskirche

Mehr als 250 Kinder aus 13 Klassen der Grundschule im Bildungszentrum Bonndorf kommen mit ihren Lehrern in der evangelischen Pauluskirche zu einer Stunde der Besinnung zusammen.

Mehr als 250 Kinder aus 13 Klassen der Grundschule im Bildungszentrum Bonndorf kamen am Mittwochmorgen mit ihren Lehrern in der evangelischen Pauluskirche kurz vor Weihnachten zu einer Stunde der Besinnung zusammen. Sie hatten ein kleines, feierliches Programm zusammengestellt und einstudiert, mit dem sie auf die kommenden Feiertage einstimmten. Pfarrerin Ina Geib begrüßte die Kinderschar und freute sich, dass sie den Weg in die Kirche gefunden haben. Gemeinsames Singen, Musizieren und Geschichten wechselten sich ab. Eine Flötengruppe mit Birgitt Auer eröffnete mit dem Adventslied „Alle Jahre wieder“.

Vor dem Eingangsgebet spielte der kleine Maurice auf dem Saxophon „O du fröhliche“. Dann trugen verschiedene Schüler vor, was sie sich alles wünschen. Dazu gehörte, dass jemand da ist der sagt, du bist auf dem richtigen Weg. Auf einer großen Leinwand waren die Texte verschiedener Lieder zu lesen, die gemeinsam gesungen wurden. Mit Flöten-, Gitarren- und Geigenbegleitung sangen die Kinder „Weihnachten ist nicht mehr weit“.

Lehrerin Ruth Baumgartner erklärte den Kindern, dass Weihnachten das Fest der Geburt von Jesus ist, darum sei es auch das Fest der Liebe. Um diese Liebe sichtbar zu machen, gibt es den schönen Brauch des gegenseitigen Schenkens. Schüler der dritten Klasse trugen verschiedene Wünsche vor. Dazu gehörten unter anderem die Bitten um Ohren, die zuhören können, um eine wärmende Decke, dass ein Herzenswunsch in Erfüllung geht, und dass man in schweren Stunden den Glauben und die Zuversicht nicht verliert. Zusammen sangen alle „Im Advent ist das Licht erwacht und es leuchtet durch die dunkle Nacht“.

Schüler der vierten Klasse erzählten die besinnliche Bildergeschichte vom schwarzen Schaf, das weiß sein wollte, weil es die Herde nicht mochte. Als es das kleine Kind in der Krippe wärmen konnte, war es sehr glücklich. Spannend war die Geschichte von den bunten Fäden, die gemeinsam zu einem Netzwerk wurden. Einige der Kinder sprachen die Fürbitten zu denen gehörte, dass jedes Kind zur Schule gehen kann, und dass Hungernde zu Essen bekommen. Zusammen mit Pfarrerin Geib wurde „Das Vater unser“ gebetet. Mit dem Schlusslied „Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht“ ging die besinnliche Stunde zu Ende. Am Donnerstagmorgen fand für die Schüler der Werkreal- und Realschule ebenfalls in der evangelischen Kirche eine Adventsfeier statt.