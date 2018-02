Bonndorf Faszination fremder Welten

Die Bonndorfer Pfarrerin Ina Geib ist seit ihrer Jugend vom Weltgebetstag fasziniert. Am Montag Lesung aus Romanen von Autoren aus Surinam.

Bonndorf (ew) In über 130 Jahren hat sich der Weltgebetstag zur größtenökumenischen Frauenbewegung entwickelt, heißt es in einer Mitteilung der Organisation. Am Freitag, 2. März, kommen seine Gebete, Texte und Lieder aus dem südamerikanischen Surinam. Unter dem Thema „Gottes Schöpfung ist sehr gut!“, gibt es um 19 Uhr auch einen ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Bonndorf. Im Anschluss wird zu einem Hock im Gemeindesaal eingeladen.

Pfarrerin Ina Geib erzählt im Gespräch mit dieser Zeitung, dass die Frauen aus Surinam (ehemalige Niederländische Kolonie) in ihrer Vorbereitung auf den Weltgebetstag nicht so sehr die Probleme dieses südamerikanischen Landes herausstellen, sondern ihre Stärken betonen. „Ich bin fasziniert, was diese Frauen können und tun. Beim gewählten Thema: ,Gottes Schöpfung ist sehr gut’, spürt mach viel Dankbarkeit und Zufriedenheit. Das bewusste Miteinander spielt bei ihnen eine große Rolle“, sagt die Pfarrerin.

Verschwiegen wird in der Vorbereitung auf den Weltgebetstag aber auch nicht, dass dieses Land mit seinen etwa 550 000 Einwohnern, massive Probleme mit der Rodung des Urwaldes und dem Goldrausch hat.

Ina Geib beschäftigt sich stets vor Weltgebetstagen intensiv mit den jeweiligen Ländern. „Es ist immer wieder spannend, man lernt Länder kennen, von denen man vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt – wie jetzt Surinam.“ Sie zeigt sich davon beeindruckt, wie viele unterschiedliche Ethnien dort friedlich miteinander leben. Die größte Bevölkerungsgruppe (rund 37 Prozent) hat afrikanische Wurzeln, etwa 27 Prozent sind indischer Herkunft. Die Amtssprache ist Niederländisch, etwa 48 Prozent der Bevölkerung sind Christen.

Zur Vorbereitung auf den Weltgebetstag in Bonndorf treffen sich 16 Frauen regelmäßig im evangelischen Gemeindesaal. Hinzu kommt eine Gruppe aus Ewattingen. Mit den von den Organisatoren zugeschickten Materialien, Workshops auf Bezirks- und Landesebene wird der Gottesdienst vorbereitet. „Und wir basteln natürlich, jeder soll etwas mitnehmen können“, erzählt Ina Geib. Selbstverständlich freuen sich alle aus der Gruppe auf den 2. März, doch die Pfarrerin stellt immer wieder fest: „Schon allein die Vorbereitung ist schön.“ Für Ina Geib sind Weltgebetstage immer wieder eine faszinierende Sache: „Man probiert da Dinge, die man nicht kennt. Es gibt nämlich auch immer Rezepte aus diesen Ländern“, erzählt sie lachend.

Sie selbst liest lange vorher Romane, Reiseführer, Geschichten und Krimis aus dem jeweiligen Land. Auch diesmal hat sie interessante Autoren entdeckt. Am Montag, 19. Februar, liest sie im evangelischen Gemeindesaal ab 20 Uhr Auszüge aus einigen dieser Bücher. Bei diesem Literaturabend zum Weltgebetstag sind alle Interessierten willkommen. Die Teilnehmer lernen das Land Surinam kennen, wie es in Romanen und Sachbüchern erscheint.