Boll Familie aus Boll findet Fuchswelpen in ihrer Scheune

Familie Müller aus Boll hat in ihrer Scheune vier Fuchswelpen gefunden. Eine Tierschützerin aus der Region zieht die Jungen nun auf.

In Boll sagen sich Fuchs und Hase Gute Nacht. Wie sollte es auch anders sein in dem Dorf am Rande der Wutachschlucht. Den Beweis dafür fand Hartmut Müller, als er das Strohlager aus seiner Scheune räumte. Genau dort nämlich hatte eine Füchsin (Fähe) ein Nest für ihre vier Jungen eingerichtet.

Die Fuchsmutter ergriff die Flucht, als die Strohballen ausgeräumt wurden – und kehrte nicht wieder zu ihren Jungen zurück, obwohl der Landwirt sich sofort zurückzog und ihr reichlich Zeit dafür gelassen hatte.

Als die Fähe selbst nach Einbruch der Dunkelheit noch immer nicht zu ihren Jungen zurückgekehrt war, nahmen Rosalie und Hartmut Müller die gut zwei Wochen alten Welpen in ihre Obhut. Die Nacht hätten die Tiere ohne Nahrung sicherlich nicht überlebt.

Was tun mit den kleinen Füchsen?

Doch was tun mit so kleinen Füchsen? Das war die große Frage. Rosalie Müller googelte, stieß auf die Homepage www.wir-fuechse.de und fand dort neben hilfreichen Tipps auch eine Telefonnummer, die sie sofort wählte. Sie landete im nordrhein-westfälischen Bad Salzuflen und erhielt von dort die Information, dass es nicht allzu weit entfernt einen Platz für die Tiere gibt, wo sie ungestört aufwachsen können.

Die Füchse selbst großzuziehen, kam für die Müllers nicht in Frage. Zum einen aus Zeitgründen, zum anderen auch, weil dies in der Familie mit drei Kindern im Alter von ein bis sieben Jahren schwierig zu bewerkstelligen wäre. Die Tierschützerin, an die sie vermittelt wurden, war am späten Abend noch zu erreichen und gab Instruktionen für die erste Versorgung der Tierbabys. Welpenmilch musste her.

Tierärztin hilft mit Welpenmilchpulver

Doch woher sollte man die zu dieser Zeit bekommen? Der Zufall half. Tierärztin Susanne Schreiber kam noch zu später Stunde von einem „Patienten“ zurück und konnte mit Welpenmilchpulver sowie passenden Fläschchen und Saugern aushelfen. Nach Mitternacht waren die Tiere soweit versorgt, dass Rosalie Müller beruhigt zu Bett gehen konnte. Eines der Welpen, der einzige Rüde, überstand die ganze Aufregung allerdings nicht.

Am nächsten Morgen war die Freude der Kinder über den unerwarteten Familienzuwachs groß. Der 18 Monate alte Ferdinand juchzte vor Freude, als er die Welpen herumwuseln sah. Karla und Luisa, mit ihren sieben und fünf Jahren, konnten so wie Cousin Elias ihrer Mama sogar schon zur Hand gehen, als es um die Fütterung der Tiere ging.

Am unangenehmen Geruch der Tiere störten sich die Kinder – im Gegensatz zu all den neugierigen Erwachsenen, die zur Besichtigung gekommen waren – überhaupt nicht. Als die Tierschützerin die Welpen dann am Abend in Boll abholte, waren Rosalie und Hartmut Müller erleichtert – auch wenn ihre Kinder die Tiere lieber behalten hätten.

Tierliebhaberin kümmert sich um verlassene Fuchswelpen und Eichhörnchen

Die Frau, die sich nun um die Welpen kümmert, war zwar bereit, unserer Zeitung gegenüber Auskunft über ihr Tun zu geben. Name und Adresse will sie aber aus Angst um ihre Schützlinge nicht preisgeben. Seit sechs Jahren kümmere sie sich um verlassene Fuchswelpen, Eichhörnchen, Raben oder Katzen.

Ihre Wohnumgebung sei dafür ideal. Die Tiere könnten, wenn sie alt und kräftig genug seien, von ihrem Grundstück geradezu in den Wald und damit in die Freiheit marschieren.

Fürs Erste nimmt sie nun die Welpen in der Wohnung auf, um ja nicht zu versäumen, wann sie wieder gefüttert werden müssen. In zwei Monaten dürfen die Tiere schließlich in einen Gartenpavillon umziehen, und wenn sie dort Freiheitsdrang signalisieren, sogar raus in den Fuchsbau unterhalb des Pavillons. „Irgendwann, wahrscheinlich im September, spazieren die Tiere dann einfach davon“, berichtet die Frau.

Mehr als 50 Füchsen rettet sie das Leben

Mehr als 50 Füchsen hat die Frau bereits auf diese Weise das Leben gerettet. Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass es Blödsinn sei, Füchse zu jagen. „Je mehr die Tiere bejagt werden, umso mehr Junge kriegen sie. Außerdem räumen Füchse die Wälder so gut wie kein anderes Tier auf“, argumentiert sie.

Füchse leben in der Natur im Familienverbund, sie will den verwaisten Welpen die Eltern ersetzen. Und hat die größte Freude, den Tieren zuzusehen, wie sie Freudensprünge machen und herumtollen. „Ich habe so viel von den kleinen Füchsen gelernt und bin total in sie vernarrt. Meine größte Sorge ist, dass ihnen etwas zustößt“, sagt die „fuchsnärrisch engagierte“ Frau.