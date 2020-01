von sk

In der Stadt Bonndorf ist Trauer eingekehrt, bei dem Großbrand in Brunnadern ist Heiner Schwenninger ums Leben gekommen. Neben dem großen persönlichen Verlust hat die Familie Schwenninger auch sämtliches Hab und Gut verloren. Bärbel Schwenninger konnte in einer kleinen Wohnung bei ihrem Sohn unterkommen. Bis das Haus in Brunnadern wieder aufgebaut ist, sucht sie nun eine Wohnung. Die Stadt Bonndorf unterstützt sie bei der Suche und wäre dankbar, wenn sich Vermieter unter der Telefonnummer 07703/665 98 35 melden würden.

Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonndorf mit allen Abteilungen waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zur Brandbekämpfung vor Ort in Brunnadern, nachalarmiert wurde noch die Feuerwehr Löffingen mit Drehleiter. Für den 69 Jahre alten Hausbewohner kam aber jede Hilfe zu spät. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden und auch während des Freitags waren Feuerwehrleute vor Ort, um ein erneutes Aufflackern des Feuers durch vorhandene Glutnester zu verhindern. Das Gelände rund um die Brandruine wurde abgesichert. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern noch an.

Die Familie Schwenninger und Bürgermeister Michael Scharf wollen sich auch auf diesem Weg bei Kommandant Hansjörg Ketterer, Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger, allen Feuerwehrkameraden aus Brunnadern und der Gesamtstadt, der Drehleitermannschaft aus Löffingen, dem Deutschen Roten Kreuz und den Nachbarn für die große Hilfsbereitschaft und den Einsatz bedanken. Den verletzten Feuerwehrangehörigen Marion Weber, Thomas Maier und Martin Stoll wünschen sie auf diesem Wege gute Besserung.