von Cornelia Selz

Die Feuerwehrabteilung Wittlekofen kann seit Mai 2019 mit dem bisherigen Fahrzeug der Abteilung Wellendingen in die Einsätze fahren. Es ist das erste selbstfahrende Fahrzeug der Abteilung Wittlekofen, worauf sie stolz sind. Die Sturmholzbeseitigung auf der L 170 Steinasäge Richtung Ebnet war der erste Einsatz dieses Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF). Bei der Brandkatastrophe in Brunnadern war man froh über das TSF. Durch seine geringe Größe wendiger als ein großes Feuerwehrauto, war es dauernd im Einsatz, um Nachschub aus dem Gerätehaus zu holen.

Gute Zusammenarbeit

Dafür und auch für die Mannschaftsstärke der hinzugerufenen Abteilung Wittlekofen bedankte sich Daniel Stoll, stellvertretender Gesamtkommandant von Bonndorf. Auch bei dem Brand der landwirtschaftlichen Lager- und Maschinenhalle in Boll überzeugte die gute Zusammenarbeit aller Abteilungen der Feuerwehr Bonndorf. Schriftführer Martin Kromer berichtete über die Aktivitäten des vergangenen Jahres, der Teilnahme am Feuerwehrfest in Grafenhausen, der Feuerwehrprobe mit der Abteilung Ebnet, der Abschnittsprobe mit den Abteilungen Brunnadern, Dillendorf und Wellendingen mit 60 Aktiven, die auch von Daniel Stoll beobachtet wurde. Die Herbstabschlussprobe fand, zusammen mit den Kameraden aus Ebnet, in Wittlekofen statt. Auch bei der Chilbiprobe in Bonndorf war man im Einsatz.

Eine besondere Ehre

Eine Ehre war es zum 97. Geburtstag des ältesten Feuerwehrmannes aus der 14 Mann zählenden Altersmannschaft, Hubert Isele, mit allem Drum und Dran vorzufahren. Außerdem sammelt die Wehr das Altpapier und hat die Friedhofspflege und die Bachpatenschaft, was vor allem das Müllzusammenlesen entlang des Wanderweges bedeutet, übernommen. Sehr gut gefiel allen der Ausflug zur Firma Kuhn Landtechnik. Die von Andreas Morath geführte Kasse wurde von Helmut Kromer und Frank Indlekofer geprüft und die Entlastung erteilt.

Abteilungskommandant Adrian Morath erinnerte noch einmal an den langersehnten Tag der Fahrzeugübergabe zu dem bei herrlichem Wetter viele Menschen strömten. Die Garage für das TSF wurde extra hergerichtet und beschriftet, wobei der Wellendinger Name übernommen wurde (Eselswagengarage). Das Dach des alten Waghüslis wurde von Kameraden der Altersmannschaft saniert, wofür sich Adrian Morath bedankte. Darin befindet sich nun die alte Feuerwehrspritze.

Mit der Probenstatistik zeigte sich Adrian Morath sehr zufrieden. Es wurden 22 Proben abgehalten. 17 der 20 Aktiven haben einen ständigen Probenbesuch erreicht. Es sind dies Eduard Burger, David und Kerstin Duttlinger, Frank Indlekofer, Werner Indlekofer, Simon Isele, Martin Kromer, Helmut Kromer, Herbert, Lukas, Arnold, Andreas und Adrian Morath, Mirco, Fritz und Manfred Nägele und Martin Steinmann. Beim Atemschutzwiederholungslehrgang waren Christian Burger, Frank und Werner Indlekofer, Kommandantenstellvertreter Simon Isele und Adrian Morath. Max Morath ist in der Jugendfeuerwehr.