von Martha Weishaar

Die Sägen kreischten am Mittwochmorgen im Stadtgarten in Bonndorf. Sieben Laubbäume mussten weichen, um Platz für den Neubau des Schmidt’s Markts zu schaffen. Der Lebensmittelmarkt wird seine Verkaufsfläche vergrößern und braucht dafür Platz. Buchen, Linden, Kastanien und Ahorne standen im Weg, manche davon stattliche rund 100 Jahre alt.

Und da die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs schon einmal vor Ort waren, wurde im selben Zug auch eine durch Trockenheit geschädigte Fichte entfernt, die zwischen der einstigen Schlosskapelle und der Landesstraße in Richtung Rothaus stand. Der Käferbaum wäre mittelfristig zu einer Gefährdung für Fußgänger und Autofahrer geworden.

Zeugen der Geschichte

Stadtförster Steffen Wolf, der die Fällaktion inspizierte, geht davon aus, dass die Mehrzahl der Bäume im Stadtgarten um die Jahrhundertwende gepflanzt wurde. Denn zu jener Zeit entstanden auch Gebäude, die das Stadtbild prägen, rund um die kleine Grünfläche, etwa die Grundschule, der Bahnhof sowie „Möhringer’s Schwarzwaldhotel“. Letzteres war mit dem Ausbau der Bahnlinie nach Bonndorf verbunden und wurde ursprünglich „Bahnhofshotel“ genannt.

Stadtförster Steffen Wolf will wissen, wie alt die gefällten Bäume im Stadtgarten waren. Etwa 100 Jahresringe zählt er. | Bild: Martha Weishaar

Das Holz einiger der Bäume wird derweil wieder an seinen angestammten Platz zurückkehren, wenngleich in veredelter Form. Schreinermeister Volker Maier wird daraus Möbel für den Stadtgarten schreinern. Was genau er im Einzelnen bauen wird, steht noch nicht fest, da es derzeit noch keine konkrete Planung für die Neugestaltung des Stadtgartens gibt.

Mittel im kommunalen Haushalt stehen dafür gleichwohl bereit. Ideen der Initiative Mir vo do, die sich für die Bewahrung des Stadtgartens engagiert, sollen bei der Gestaltung des kleinen Parks aufgegriffen werden. Äste und Zweige der Bäume werden demnächst vor Ort gehäckselt, um in der Hackschnitzelheizung des Hotels Verwendung zu finden.