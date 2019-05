von sk

Der Vorsitzender der FDP Südlicher Hochschwarzwald, Daniel Poznanski, ist zurückgetreten. Wie der Liberale in einem Schreiben an seine Parteifreunde erläuterte, war er angetreten, um die liberalen Strukturen wieder zu stärken. Es wurde ein Ortsverband gegründet, der viele Gemeinden des Kreisgebiets umfasste. „Mein Ziel war es, die Liberalen hier wieder sichtbarer zu machen und zu Wahlen anzutreten, nicht um in erster Linie Mandate zu erhalten (das auch), sondern um liberale Kommunalpolitik inhaltlich zu gestalten“, so Poznanski.

Nach der Kommunalwahl vom 26. Mai räumt Poznanski ein, dass die Wahlziele mit ihm als Vorsitzenden des OV nur in sehr geringem Maße erreicht wurden. Zwar habe man nach zehn Jahren in Bonndorf wieder ein Mandat erringen können und in Wutach konnte das Kreistagsmandat verteidigt werden, aber die Ergebnisse seinen insgesamt deutlich schlechter ausgefallen als erwartet.

Daniel Poznanski ist seit über 30 Jahren Mitglied der FDP und hat in drei Bundesländern (Bayern, NRW und Baden-Württemberg) für die FDP auf Orts-, Kreis, Bezirks-, Landes- und Bundesebene Verantwortung getragen. Nun sei es aber Zeit, eine Pause zu machen. „Wenn Wahlergebnisse so deutlich hinter den eigenen Erwartungen und Ansprüchen zurückbleiben, dann sollte man Verantwortung tragen und andere ran lassen“, begründet Poznanski seinen Rücktritt. Gerne arbeite er als Basismitglied weiter, aber die Aufgabe als Vorsitzender sollte jemand anderes übernehmen, so Poznanski.