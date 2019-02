von SK

Die Gemeinderatskandidaten der FDP für den Gemeinderat Bonndorf haben einen Sieben-Punkte-Plan für Bonndorf als Kommunalwahlprogramm für die Gemeinderatswahlen am 26. Mai besprochen. Als Schwerpunktthemen nennen die Liberalen: Nahverkehr, Lokale Wirtschaft, Bauen und Wohnen/nachhaltige Stadtentwicklung, Bildung (Schule, Kindergarten), Tourismus, Senioren und Medizinische Versorgung.

Das Programm soll jetzt noch innerparteilich im Detail abgestimmt werden und dann mit den Bonndorfer Bürgern diskutiert werden. Gelegenheit dazu werden Infostände sein, welche die FDP in Bonndorf anbieten will. Ein Infostand soll am 11. Mai stattfinden.

Mit folgenden Kandidaten will die FDP im Kommunalwahlkampf für den Gemeinderat in Bonndorf antreten: Daniel Poznanski (Kollegsgeschäftsführer), Harald Hien (Malermeister), Julia Schorsch-Poznanski (Architektin), Tobias Bartsch (Architekt) und Thomas Reich (Brauer und Mälzer). Dazu Daniel Poznanski, Vorsitzender der FDP Südlicher Hochschwarzwald/Bonndorf: „Die FDP ist in Bonndorf seit zehn Jahren nicht mehr zu Gemeinderatswahlen angetreten, daher ist es wichtig, uns auf ein solides programmatisches Fundament zu stellen. Die sieben Punkte für Bonndorf haben wir als aktuelle kommunalpolitische Themen identifiziert und wollen diese nun in Gesprächen mit den Wählern diskutieren.“ Diese sieben Punkte seien aber sicher nicht abgeschlossen, so Poznanski, der davon ausgeht, dass im Wahlkampf weitere Themen in den Fokus rücken werden.

Zum Thema Verkehr will die FDP sich für eine Stärkung des Nahverkehrs und bessere Anbindungen einsetzen, gerade die Verbindungen nach Stühlingen, Donaueschingen, Waldshut-Tiengen und St. Blasien seien hier wichtig. Im Bereich Stadtentwicklung soll das Thema innerstädtisches Nachverdichten aufgegriffen werden und im Bildungsbereich steht die Kindergartenentwicklung im Vordergrund. Hier seien vor allem attraktive Öffnungszeiten und eine gute Ausstattung ein Anliegen der Liberalen.