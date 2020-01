von sk

Zum dritten Mal lobt der Folktreff den Kleinkunstpreis „Bonndorfer Löwe“ aus. Fünf preisgekrönte Künstler treten dazu am 25. Januar ab 19.30 Uhr in der Stadthalle an. Die Kategorie diesmal: „Clowneskes“. In lockerer Folge werden wir alle auftretenden Künstler im Vorfeld kurz vorstellen.

Untern den Künstlern des Bonndorfer Löwen 2020 sind „ExtraArt“ fast schon Lokalmatadoren. Bernd Schwarte und Fabian Flender sind in Titisee-Neustadt verortet. Die große weite Welt ist ihnen dennoch bekannt. Beide eint ihre Liebe zum Zirkus, die sie schon als Kinder ausleben konnten. Bernd Schwarte beginnt seine künstlerische Laufbahn im Kinderzirkus „Chaos“. In den weiteren Jahren spannt sich ein Bogen über Varietés und Zirkusse in Deutschland und der Schweiz, bis hin zum Weihnachtszirkus in Südafrika. Seine Disziplinen sind Akrobatik, Jonglage, Luftartistik und Vertikalstange.

Seine große Vorliebe gilt der Gleichgewichtsartistik. Ob Hocheinrad, Seil oder Rola Bola, er ist gerne in schwindelnder Höhe. Auch Fabian Flender betrat die Manege schon als Kind: Im Zirkus „Harlekin“ grinste er das erste Mal ins Publikum.

Der Bonndorfer Löwe Der Preis: Der Folktreff Bonndorf verleiht zum dritten Mal den Bonndorfer Löwen. Im Mittelpunkt steht das Thema „Clowneskes“. 1000 Euro erhält der Träger des Anerkennungspreises, der Bonndorfer Löwe ist mit 2000 Euro dotiert.

So hat er seine Leidenschaft entdeckt und längst zum Beruf gemacht. Als Clown, Einradfahrer und Akrobat hat er eine riesige Trickkiste zur Publikumsbespaßung. Seine Königsdisziplin ist die Jonglage. Er wirbelt so ziemlich alles durch die Luft, was nicht festgeschraubt ist und ist bei allem, was er tut, umwerfend komisch. ExtraArt beherrschen die feine Unterhaltung, sind im wahrsten Sinne des Wortes „clownesk“ und sie machen keine Scherze, die zu Lasten des Publikums gehen.