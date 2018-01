Ewattingen Ewattinger Landfrauen gehen gut aufgestellt ins neue Jahr

Die Landfrauen Ewattingen konnten bei ihrer Hauptversammlung neue Mitglieder und Ehrungen vornehmen. Ein Wermutstropfen: Wegen Verbandsvorgaben muss der Verein seine Mitgliedergebühren auf 25 Euro anpassen.

Gut aufgestellt zeigten sich die Landfrauen in Ewattingen an ihrer Hauptversammlung. Schriftführerin Elfi Nosbüsch konnte von 24 Aktivitäten über das Jahr berichten. Mit 105 aktiven und 20 Ehrenmitgliedern sind die Landfrauen ein stattlicher Verein, der sich auch gut ins Dorfleben einbringt, wofür sich Susanne Schmidt-Barfod im Namen der Gemeinde herzlich bedankte.

Die alle drei Jahre stattfindenden Neuwahlen ergaben folgende Veränderungen: Die zweite Vorsitzende Ellen Dörflinger gab ihr Amt an die bisherige Beisitzerin Christine Murat ab. Melitta Hofmeier und Sandra Burger hören als Beisitzerinnen auf. Somit wurden drei Beisitzerplätze frei, die allerdings nur mit mit zwei Neuen, nämlich mit Martina Faller und Martina Merz wieder gefüllt wurden. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Vorsitzende Sandra Fehrenbach, Kasse Veronika Keller, Schriftführerin Elfie Nosbüsch und Beisitzerin Elvira Wehinger. Bezirksvorsitzende Carola Morath, die die Wahlen leitete, bedankte sich bei den Gewählten für ihren Einsatz und freute sich über den aktiven Verein.

Vorsitzende Sandra Fehrenbach schob auf Wunsch des Landfrauenverbandes einen zusätzlichen Tagesordnungspunkt ein. 20 Jahre seien eine lange Zeit, so müsse sie heute verkünden, dass es eine Beitragsanpassung auf 25 Euro jährlich pro Mitglied geben müsse. Dies bedeute eine Steigerung von zehn Euro zum bisherigen Mindestbeitrag. Die Kosten für den Verband seien gestiegen und die Einnahmemöglichkeiten gesunken. Jeder Verein habe zwar die Möglichkeit, seinen Beitrag selbst zu bestimmen, da davon nur 3,50 Euro bei ihm blieben. Doch das Minimum müssten 25 Euro sein. Eine gewisse Sprachlosigkeit war danach bei den Anwesend schon zu spüren.

Sobald ein Mitglied 80 Jahre alt ist, wird es zum Ehrenmitglied ernannt. So konnten die Ewattinger Landfrauen wieder drei neue Ehrenmitglieder willkommen heißen: Frieda Rohr, Emilie Vetter und Luise Baumgärtner. Auch zwei neue Frauen konnten in ihre Reihen aufgenommen werden. Die beiden vereinsinternen Gymnastikfrauen für die Kurse „Ü 50“ und „Bodyfit“ wurden für 20 Jahre aktive Trainerarbeit geehrt. Roswitha Geiger widmet sich sportlich den Seniorinnen und Sandra Fehrenbach der jüngeren Generation, dies werden sie in 2018 auch weiterhin tun.

Um den Jahresbericht ansprechender zu gestalten, zeigte Elfie Nosbüsch mit Hilfe eines Beamers Fotos zu den Aktivitäten. So waren etliche Mitglieder in Wallbach in einem Müllmuseum, in Göschweiler in der Käserei Spindler und an einer Theateraufführung in Gündelwangen. Eine Bücher Schmöker Runde und zwei Vorträge waren organisiert worden und diverse Bastelaktionen fanden statt. Vier Lehrfahrten mit Führungen sowie zwei kurze und eine Zwei-Tageswanderungen bereicherten das Programm.

Auch bei vier kirchlichen Anlässen haben die Landfrauen bedient und für zwei Blutspendetermine der DRK Kuchen gebacken. Viel Freude machte eine große Gruppe von Landfrauen am Frederiktag den Kleinsten im Kindergarten. Sie lasen vor und spielten die Geschichte „Hase und Igel“ in der freien Natur so vor, dass die Kinder letztendlich den armen Hasen besonders ins Herz schlossen.

Beim Schlossfest in Bonndorf schlossen sich die Ewattinger mit den Gündelwanger Landfrauen zusammen und stemmten gemeinsam die Kaffeestube in Foyer der Stadthalle. Dies soll in den Jahren beibehalten werden, in denen in Ewattingen kein Dorffest stattfindet. Kassiererin Veronika Keller betonte, dass dies eine gute Einnahmequelle sei. So auch die Bewirtung bei der letztjährigen Drückjagd. Dies ergab einen stattlichen Gewinn für die Vereinskasse.