Bonndorf Es besteht wieder Hoffnung für Bundesliga-Frauen des SKV Bonndorf

Zwei Teams des SKV Bonndorf feiern den Ligaverbleib. Trotz der Niederlage gegen Villingen-Schwenningen bleiben die Männer in der Verbandsliga.

Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenfünften ESV Pirmasens hat sich die erste Frauenmannschaft des SKV Bonndorf im Kampf um den Verbleib in der 1. Bundesliga im Deutschen Keglerbund Classik zurückgemeldet. In einem packenden Spiel, in dem die Gastgeberinnen bis in die Schlusspaarung hinein ständig einem Rückstand hinterherlaufen mussten, setzte sich das Team des SKV Bonndorf am Ende doch noch klar durch, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Mit der bis dahin besten Saisonleistung von 3399 Kegel besiegten die Frauen aus Bonndorf die Pfälzer mit 5,5:2,5 Punkten. Zwei Punkte trennen die SKV-Keglerinnen nun vom heiß ersehnten achten Tabellenplatz, der ein weiteres Jahr im deutschen Oberhaus bedeuten würde. Aus einer starken Mannschaft stach Spielführerin Jana Bachert heraus, die mit 617 Kegel einen neuen Klubrekord auf den Bonndorfer Bahnen aufstellen konnte. Sie hatte maßgeblichen Anteil daran, dass ihre Mannschaft am Ende 78 Kegel mehr auf dem Konto hatte als die Gäste.

Gut gelaunt waren die männlichen Kegler des Klubs tags zuvor. Trotz der knappen Niederlage gegen Villingen-Schwenningen ist der Verbleib in der Verbandsliga schon zwei Spieltage vor Ende der Saison in trockenen Tüchern. 3:5 Punkte bei 3383:3405 Kegel lautete hier letztlich das Ergebnis. Obwohl man ohne Leistungsträger Stefan Dornfeld antreten musste, fehlten nur 23 Kegel zum Sieg. Ömer Ardiclik mit 601 und Julian Bachert mit 594 Kegeln sorgten hier für die besten Ergebnisse für den SKV.

Auch die X1-Mannschaft hat sich den Klassenverbleib vorzeitig sichern können. Mit 5:3 Punkten und 3029:2949 Kegel setzte sie sich gegen die SG Mühlhausen/Blumberg durch und kann damit auch rechnerisch nicht mehr absteigen. Bozo Cosic gelang hier mit 551 Kegel die Bestleistung.

Bevor für die Bundesligakeglerinnen die letzten beiden Saisonspiele auf dem Programm stehen, müssen sie am kommenden Sonntag den Wettkampf beim KC Schrezheim nachholen. Die Begegnung, die kurzfristig verlegt werden musste, beginnt um 13 Uhr. Alle anderen Mannschaften des SKV Bonndorf haben an diesem Wochenende spielfrei.