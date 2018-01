Bonndorf Erster Preis der Deutschen IHK für Dunkermotoren und Hectronic

Die Bonndorfer Unternehmen Dunkermotoren und Hectronic sind in Berlin von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (IHK) für ihre besondere Ausbildungsinitiative ausgezeichnet worden.

"Eine tolle Sache, nicht nur für die beiden Unternehmen, sondern für unsere ganze Region", nannte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr Sutter (SPD) die Ausbildungskooperation der Bonndorfer Firmen Dunkermotoren und Hectronic mit dem Namen Hedu. Anlass war ein Besuch der Geschäftsführungen mit mit ihren Ausbildungsleitern in Berlin, denn dort konnten sie den ersten DIHK-Bildungspreis 2018 (Deutsche Industrie und Handelskammer) auf Bundesebene entgegennehmen.

"Durch die Möglichkeit in zwei Unternehmen ausgebildet zu werden, wird die Attraktivität der Ausbildung gesteigert. Ein weiterer Aspekt ist das Konzept der Hedu-Ausbildungstage mit deren Hilfe die verschiedenen Standorte attraktiver und wettbewerbsfähiger gestaltet werde", heißt es in der Hedu-Präsentation der DIHK unter anderem. Mehrere Hundert Firmen hatte die bundesweit agierende Institution ins Visier genommen, aus denen sie insgesamt 12 Finalisten herausgefiltert und über diese Filmchen gedreht hat.

In einer Liveabstimmung vor rund 300 IHK-Delegierten wurden die jeweils drei Besten einer Kategorie nach einer Filmvorstellung mittels Ted bewertet. "Die Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Der Puls war gefühlt auf Herzkammerflimmern", berichtet Hectronic-Ausbildungsleiter Alexander Ebi von dieser Live-Wahl. Bei starker Konkurrenz habe das Hedu-Projekt schließlich 58 Prozent der Stimmen geholt und wurde in der Kategorie für Unternehmen bis 500 Mitarbeitern die Nummer Eins, bundesweit. "Dann war da nur noch pure Freude", so Ebi. Dem Dunkerkollegen Andreas Koliska ging es ähnlich: "Wir waren richtig aufgeregt. Man hat das Knistern gespürt. Als wir dann gesehen haben, dass wir so deutlich gewonnen haben, waren wir einfach baff."

Dunkergeschäftsführer Uwe Lorenz äußerte sich nach der Preisverleihung begeistert: "Das ist eine Riesenanerkennung für die geleistete Arbeit in einem Projekt, das wir schon seit neun Jahren erfolgreich vorantreiben." Der Dank gebühre vor allen Dingen denjenigen in den Ausbildungsabteilungen und den Personalabteilungen, die diese Idee täglich mit Leben füllten. "Damit gewinnen nicht nur unsere beiden Betriebe, sondern auch Bonndorf und die Region." Sein Kollege von der Nachbarfirma Hectronic, Stefan Forster, zeigte sich beeindruckt davon, wie groß die Veranstaltung aufgezogen war. "Es ist eine tolle Geschichte, was unsere Auszubildenden leisten und in der Kooperation der beiden Firmen lernen können. Super ist natürlich, dass honoriert wird, wie wir zusammenarbeiten und es würde mich sehr freuen, wenn wir damit zum Kopieren der Idee beitragen würden."

"Ich habe mich riesig gefreut, als ich das gehört habe. Das ging runter wie Öl", freute sich die Hectronic-Personalleiterin Eike Mazuga, die während der Preisverleihung in Bonndorf die Stellung hielt, ebenso wie ihre Kollegin bei Dunkermotoren, Renate Heizmann: "Das ist große Freude. Damit wurde unsere viele Arbeit belohnt und ich sehe es auch als große Motivation, weiter zu machen."