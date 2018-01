Bonndorf Erste Bilanz der Sturmschäden in der Region Bonndorf

Die Bilanz nach dem Sturmtief "Burglind" fällt in der Region Bonndorf/Wutach moderat aus. Keine größeren Schäden in Bonndorf und Wutach bekannt, dafür flächendeckende Stromausfälle.

Gestern kehrte in Bonndorf und Wutach die Ruhe nach dem Sturmtief „Burglind“ ein. Eine erste Bestandsaufnahme in den beiden Rathäusern fiel trotz Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern erstaunlich moderat aus. Harald Heini, Hauptamtsleiter in der Löwenstadt: „Es sind uns keine größeren Schäden bekannt, auch nicht an kommunalen Gebäuden.“ Für diesmal sei man mit einem blauen Auge davongekommen. Der Energiedienst habe die Verwaltung über Stromausfälle in der Stadt und den Ortsteilen auf dem Laufenden gehalten. Noch keine endgültigen Erkenntnisse gibt es nach Auskunft von Harald Heini über die Sturmschäden im Stadtwald: „An manche Stellen kommt Stadtförster Steffen Wolf wegen der aufgeweichten Böden gar nicht heran.“

„Ich habe heute mit unserem Bauhofleiter Egon Kromer gesprochen, bisher sind uns keine größeren Schäden bekannt, alles hielt sich im Rahmen. Nur die Auswirkungen im Gemeindewald können wir noch nicht abschätzen“, sagte auch Wutachs Bürgermeister Christian Mauch auf Anfrage dieser Zeitung. Im Hallenbad habe der Sturm einen kleinen Schaden verursacht, der sei aber wieder behoben, so der Rathauschef weiter. Auswirkungen hatte der stundenlange Stromausfall infolge des Sturms nicht nur auf die privaten Haushalte, auch das Rathaus war betroffen: „Da konnten die Mitarbeiter nur ihre Position halten. Schlimmer war das für Geschäfte und Betriebe, in denen die Produktion dann stillsteht.“ Um 16.39 Uhr erhielt der Bürgermeister, der an diesem Tag auswärtige Termine hatte, von Gemeinderat Armin Burger per WhatsApp die Information, dass die Stromversorgung wieder intakt sei.

Entwurzelte Bäume ließen Strommasten der ED Netze knicken. An mehreren Orten stürzten Strommasten aus Holz und Beton um, einige der Gittermasten verbogen sich in den Orkanböen und setzten die Leitungen außer Funktion. Stromausfälle waren dann auch die gravierendste Auswirkung des Sturmtiefs in der Region. Wie der Energiedienst mitteilt, waren einige Orte bis zur Nacht ohne Strom. ED Netze rückte mit rund 40 Technikern und externen Freileitungskolonnen aus, um die umfangreichen Schäden zu beheben. Dabei erschwerten umgestürzte Bäume, Starkregen und orkanartige Böen deren Arbeit. Die Reparaturen werden voraussichtlich die nächsten zwei Wochen noch andauern, heißt es weiter.

Nach den zahlreichen Stromausfällen in einem großflächigen Gebiet vom Hochrhein über den Hochschwarzwald, Hotzenwald bis zur Baar versorgte ED Netze bis Mittwochabend einen Großteil der Haushalte wieder mit Strom. Bis gegen 0.30 Uhr waren die Techniker im Einsatz, gestern um 7 Uhr ging es für die Mitarbeiter wieder weiter. Auch das Technische Hilfswerk (THW) hatte dem Energieversorger seine Unterstützung angeboten. ED Netze ging gestern davon aus, dass im Laufe des Tages alle Kunden wieder Strom haben werden.