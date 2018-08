von Martha Weishaar

Außergewöhnlichen Einsatz fordert der Ausnahmesommer von Bademeister und Kioskpächtern im Schwimmbad ab. Seit 19. Mai ist das Bad geöffnet und so stark frequentiert wie kaum in anderen Jahren. Wie sollte es auch anders ein! Was sind die besonderen Herausforderungen in diesem Sommer? Das wollten wir von Bademeister Jürgen Blattert wissen.

Schon mehrere Kinder dieses Jahr gerettet

„Dass die Eltern immer leichtsinniger werden, und ich viele Badegäste gar nicht kenne“, umreißt Jürgen Blattert in groben Zügen die Herausforderung seines Dienstes. Erst vor wenigen Tagen habe er sich mitten im Gespräch mit einem Badegast ins Schwimmerbecken stürzen müssen, um ein Kind vor dem Ertrinken zu retten. Das sei keine einmalige Situation während der diesjährigen Saison gewesen.

„Kinder, die ohne Schwimmhilfe nicht schwimmen können, haben im Schwimmerbecken mit 1,70 Meter Wassertiefe nichts zu suchen, es sei denn, ein schwimmtüchtiger Erwachsener ist unmittelbar dabei.“ Immer wieder muss Jürgen Blattert Badegäste darauf hinweisen. Nichtschwimmern steht das 90 Zentimeter tiefe Kinderbecken zur Verfügung. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Kinder mit Schwimmflügeln ins tiefe Becken springen.

„Schwimmflügel können beim Eintauchen ins Wasser auch mal abrutschen oder das Kind im Gesicht verletzen“, gibt Manuela Rheiner von der DLRG zu bedenken. Sie unterstützt den Bademeister in diesen Tagen. Ob sie ihre Freizeit nicht lieber anders verbringen würde? „Nein, der Dienst im Freibad gehört einfach dazu. Wir sind als Rettungsschwimmer ausgebildet, also bringen wir uns auch ein“, betont sie ohne Wenn und Aber.

Helfer opfern viel freie Zeit

Bei dem Umtrieb, der im Schwimmbad herrscht, ist das auch dringend geboten. Einer passt an den Beckenrändern auf, ein anderer überwacht den Badebetrieb von einer erhöhten Plattform aus. Jeweils sechs bis sieben freie Tage opfert Manuela Rheiner sowie ein Dutzend weitere Vereinskollegen während der Badesaison für diese Aufgabe. Dazu kommen noch die Wochenendwachdienste am Schluchsee.

Arbeitstag dauert bis zu 15 Stunden

Der Arbeitstag von Bademeister Jürgen Blattert fängt bereits morgens um sechs Uhr an. Schmutzrückstände müssen aus den Becken gesaugt, Frischwasser zugeführt werden. Da die Liegewiesen mehr oder weniger vertrocknet sind, sammelt sich viel Gras im Wasser. Dürre Grashalme bleiben an den Füßen der Badegäste haften und gelangen so in die Becken.

Aufgrund der hohen Lufttemperaturen sowie des erhöhten Schmutzanteils muss das Wasser häufiger als sonst rückgespült werden. Bei drei Becken – Kinderplanschbecken, Kinderbecken und Schwimmbecken – dauert das seine Zeit. Um 9 Uhr, wenn die ersten Badegäste Einlass begehren, stimmt die Wasserqualität, alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Tagsüber ist Jürgen Blattert neben der Badeaufsicht auch bei kleineren Blessuren oder Wespenstichen gefordert – und das sind sehr viele. Feierabend hat er erst gegen 21 Uhr.

Neue Kioskpächter erwischen tolle erste Saison

Eine sehr gute Saison erwischen derweil die neuen Kioskpächter gleich in ihrem ersten Jahr. Die Zusammenarbeit zwischen Pächtern und Bademeister klappt bestens. „Man muss halt flexibel sein“, sagt Angelika Preiser über den immensen Arbeitsaufwand. Über die Mithilfe weiterer Familienmitglieder während der Stoßzeiten ist sie dankbar. Ihr bleibt sogar noch Zeit zum Kuchenbacken. Dieses erweiterte Angebot kommt bei den Badegästen sehr gut an.

Angelika Preiser betreibt mit Sohn Christoph und ihrem Mann Manfred den Kiosk im Schwimmbad. | Bild: Martha Weishaar

Freundliche Begegnungen hat die Pächterfamilie auch mit den Gästen vom Wohnmobilstellplatz. „Die freuen sich, wenn sie bei uns umfassende Informationen über Bonndorf bekommen, und sie nutzen unsere Angebote gerne“, erzählt Angelika Preiser. Dass auch ihr Arbeitstag seit mehr oder weniger ununterbrochen zwölf Wochen 13 Stunden täglich dauert, nimmt die Familie in Kauf. „Uns freut es, wenn die Gäste zufrieden und die Resonanz so gut ist. Gerne machen wir das im nächsten Jahr wieder“, sagt Angelika Preiser.

Zuvor ist jedoch für Bademeister Jürgen Blattert und Kioskpächterin Angelika Preiser Durchhalten angesagt. Erst am Sonntag, 9. September, endet die diesjährige Schwimmbadsaison in Bonndorf.

