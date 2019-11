von Ralph Seifermann

Sorgen bereitet der Bonndorfer DLRG-Ortsgruppe die personelle Besetzung der Wache mit einer Badeaufsicht am Schluchsee. Dies wurde in der Hauptversammlung deutlich. Die Vorsitzende Tanja Rendler warb besonders unter den jüngeren Mitgliedern dafür, sich für diese Aufgabe zu melden.

Tanja Rendler forderte die Jugendlichen auf, die wichtige Prüfung zum Wasserretter abzulegen, die die Alarmbereitschaft in den Sommermonaten gewährleiste. Wenn es hier nicht vorangehe, wisse man nicht, wie es zukünftig mit den öffentlichen Zuschüssen aussehe, so die Vorsitzende. Über die Wache am Schluchsee sagte Rendler, dass es in der vergangenen zwei Jahren sehr schwer gewesen sei, Helfer zu finden. Drei Wachgänger an einem heißen Tag am See seien grenzwertig und das Boot könnte in einem Notfall nicht einmal ausrücken. Woran es genau liege, dass sich zu wenige Mitglieder für diesen EInsatz meldeten, wisse man nicht.

Das Wachgeld wurde sogar erhöht, was nicht selbstverständlich sei, denn die DLRG sei ein gemeinnütziger Verein und in anderen Ortsgruppen bekomme man kein Geld für Wachdienste, erklärte Tanja Rendler. Man versuche es nächstes Jahr noch einmal, in dem man den Wachplan wöchentlich aktualisiere und per E-Mail verschicke.

Aus- und Fortbildung

Die technische Leiterin Michaela Matt gab einen Einblick über die Lehrgänge. Beim Jubiläum des DRK Wutach war man dabei und beim ersten Hochschwarzwälder Blaulichttag in Löffingen stellte sich der Verein mit anderen Rettungsorganisationen vor. Ungewöhnlich viele Einsätze standen an. Für die Sicherheit der Badegäste waren die Rettungsschwimmer an 110 Tagen mit 21 Wachgängern im Freibad Bonndorf im Dienst. Die meisten Wachtage hatten dort Dagmar Woll, Antonia Schüler und Ilona Seifermann.

Auch im Aqua Fun am Schluchsee war man an Wochenenden und Feiertagen mit 28 Wachgängern an 33 Tagen im Einsatz, Niklas Seifermann traf man dort am häufigsten an. Größere Unfälle gab es in der vergangenen Badesaison nicht. Trainiert wurde an 25 Abenden im Hallenbad Grafenhausen, die besten Trainingsbesucher waren Nicola Baur, Felix Böhler und Jonathan Malich. Schriftführerin Ilona Seifermann berichtete aber auch über viele gesellige Anlässe, zu denen man sich traf.

Der Verein besteht derzeit aus 246 Mitgliedern, 76 davon sind unter 18 Jahre, so Kassiererin Verena Johner. Die Vereinskasse zeigte ein Plus, die Kassenführung wurde von den Kassenprüfern Barbara Behrens und Kurt Kaltenbach als einwandfrei befunden.

Dankesworte sprach die Vorsitzende der Stadt Bonndorf, der Gemeinde und Feuerwehr Schluchsee, dem Bezirk, Bademeister Jürgen Blattert sowie Karen Thor, Edith Stallmann, Christian Podeswa und allen Spendern aus. Im Gegenzug bedankte sich Kommandant Andreas Kaiser im Namen der Feuerwehr Schluchsee für die gute Zusammenarbeit sowie Rudolf Isele, Bürgermeisterstellvertreter aus Schluchsee, für den Wachdienst am Seeufer. Grüße und der Dank der Stadt Bonndorf kamen von Stadtrat Gernot Geng, der selbst seit 40 Jahren der DLRG angehört.