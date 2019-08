Bonndorf vor 4 Stunden

Ein Traktorfahrer wird in Bonndorf von seinem Anhänger an einer Hauswand eingeklemmt und dabei schwer verletzt

Aus noch unbekannten Gründen hat sich am Samstag in Bonndorf ein Traktor beim Entladen des Anhängers in Bewegung gesetzt und dabei den 82-Jährigen Fahrer eingeklemmt.