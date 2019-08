von Erhard Morath

Zu ungewohnt später Stunde, 10.30 Uhr, feierte die Pfarrgemeinde in Dillendorf am Sonntag mit einem Festtagesgottesdienst, Mariä Aufnahme in den Himmel, zelebriert von Pfarrer Linus Ibekwe. Direkt im Anschluss daran fand das Patrozinium mit einem Mittagessen im Gemeindesaal seinen Fortgang. Traditionell findet das Kirchenfest zu Ehren der Mutter Gottes stets nach dem eigentlichen Gedenktag „Mariä Himmelfahrt“ (15. August) am darauf folgenden Sonntag statt.

Gläubige kommen mit Blumengebinde

Schon frühzeitig füllten sich die Bankreihen in der Kirche „unserer lieben Frau“, ein echtes Kleinod barocker Baukunst, denn viele Gläubige hatten ihre Kräuter- und Blumengebinde mit dabei und legten sie vor Eröffnung der Heiligen Messe an den Seitenaltären nieder. Die mit weißen und gelben Bändern und üppigem Blumenschmuck herausgeputzte Kirche präsentierte sich im Festtagsgewand und erfreute Besucher aus nah und fern.

Leben als Durchgangsstation

Pfarrer Linus Ibekwe wies in seiner Predigt auf die außergewöhnliche, religiöse und – wie er es nannte – gesellschaftspolitische Bedeutung des Gedenktages hin. Mit dem Tod und der Aufnahme Mariens in den Himmel sei für jeden Menschen ersichtlich, dass unser irdisches Leben mit dem Tod nicht enden werde.

Die tagtägliche Sorge nach möglichst viel Wohlergehen, Reichtum, Ansehen mache keinesfalls wirklich glücklich, fördere stattdessen die Gier zu stets neuen Superlativen. „Dieses unser Leben ist allenfalls eine Durchgangsstation auf dem Weg in das verheißene ewige und völlig neue Leben bei Gott, ganz nach dem Vorbild Mariens“, so Linus Ibekwe. Viel Zeit nahm er sich beim Segensgebet für die gebundenen Kräuterbuschen und besprengte sie mit Weihwasser. Ihre Vielzahl füllte erstmals die Stufen beider Seitenaltäre.

Feierliche musikalische Umrahmung

Der Kirchenchor mit seinem Chorleiter Wolfgang Hieske mit mehreren vierstimmigen neuen Liedern und Rudolf Woll mit seinem Orgelspiel aus dem Gotteslob, sorgten für die feierliche musikalische Umrahmung der Eucharistiefeier. Am Ende bedankte sich der aus Nigeria stammende Pfarrer vielfach namentlich bei all den Mitgestaltern des Festtages. Vor allem bei den drei Ministranten, die als junge Menschen den Dienst am Altar verrichteten, hatte er ein dickes Lob parat.

Bewährtes Helferteam

Dank eines bewährten Helferteams kamen die Festtagsgäste direkt im Anschluss im gleichfalls prächtig geschmückten Gemeindesaal in den Genuss von Kaffee und Kuchen, wahlweise auch eines reichhaltigen Mittagsmahles. Rolf Gantert am Grill, Melanie Mutter am Service, beide Mitglieder des Pfarrgemeinderates, ebenso Klaus-Peter Morath, Vorsitzender des Kirchenchores, hatten ihre helle Freude am Zuspruch, den die Einladung zur Einkehr nach dem Ende des Gottesdienstes gefunden hatte. Ein musikalisches Sahnestückchen besonderer Art lieferten die „Kirchenchörler“. Sie zeigten mit der Darbietung mehrerer Volkslieder, dass sie auch zu weltlichen Feiern bestens aufgestellt für Stimmungen sorgen können. Alles in allem ein toller festlicher Sonntag, der das Miteinander der Dorfgemeinschaft am Hochfest „Mariä Himmelfahrt“ unter Beweis stellte.