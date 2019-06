von sk

Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat sich am Mittwochabend in Bonndorf ein Motorradfahrer leicht verletzt. Mit dem Rettungswagen kam der Verletzte laut Polizeibericht in das Krankenhaus nach Titisee-Neustadt. Zum Unfall war es kurz vor 18 Uhr gekommen, als eine 46 Jahre alte Opel-Fahrerin von einem Parkplatz auf die Donaueschinger Straße einfuhr. Dabei übersah sie laut Polizeibericht offenbar den in Richtung Stadtmitte fahrenden 66 Jahre alten Motorradfahrer und der Opel und die BMW-Maschine des Mannes kollidierten. Dadurch wurde der Motorradfahrer leicht verletzt, beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 10 000 Euro, schätzt die Polizei.