von Erhard Morath

Die unverwechselbare Atmosphäre auf dem fünften Bonndorfer Weihnachtsmarkt, die sich, als der Regen aufgehört hatte und es dunkel geworden war, magisch auf dem Gelände breitmachte, hatte es in sich.

Weihnachtlich: Live-Musik wurde beim Weihnachtsmarkt ganz groß geschrieben: Felix Schüle mit „seiner“ Bläserjugend, den Jungmusikern sämtlicher Musikvereine der Stadt Bonndorf, brachten weihnachtliche Melodien auf das Areal vor dem Schloss. | Bild: Erhard Morath

Der Kreis der Macher geht inzwischen weit über das engere Organisationsteam hinaus: Felix Schüle, Karl-Heinz Huber, Franz Schlachter, das Familienzentrum mit Alexandra Haberstroh, Anja Strittmatter, Thora Sude und Stefanie Karle, oder die Damen von der Stadtbibliothek um Ingrid Bühler, Günter Hany von den Schlossnarrenstuben, das Bildungszentrum mit Schülern und den beiden Lehrkräften Stefanie Hogg und Jenny Isele.

Oder was wäre der Bonndorfer Markt ohne die Musikdarbietungen der Stadtmusik, des Let‘s-Fetz-Chores, des Blockflötenspielkreises, der Bläserjugend oder einer Jana Maier und Beatrice Kohler?

Gemütlich: Als es dunkel und heimelig geworden war, sang Jana Maier, begleitet von Beatrice Kohler am E-Piano. | Bild: Erhard Morath

Angebot lockt viele Besucher an

So aber ist der Bonndorfer Weihnachtsmarkt über das kunsthandwerkliche Angebot und die Verköstigungsstände hinaus ein Magnet für praktisch alle Altersgruppen. Selbst jene, die Weihnachtsmärkte nicht als das „Non plus ultra“ einer Wochenendaktivität sehen, dürften sich in Bonndorf mittlerweile wohl gefühlt haben.

Dass der diesjährige Bonndorfer Weihnachtsmarkt ein besonders großer Erfolg werden würde, deutete sich bereits im Vorfeld an. „Die tolle Stimmung beim Aufbauen, die Marktbeschicker beim Bezug ihrer Stände, war einmalig gelöst und locker wie nie zuvor“, verriet Petra Kaiser von der Tourist-Info und Mitglied des Organisationsteams.

Kreativ: Im Foyer des Schlosses betreuten die Mitarbeiter und Mütter des Familienzentrums zahlreiche Kinder, die sich mit Basteln die Zeit im Warmen und Trockenen vertreiben konnten. | Bild: Erhard Morath

Realschüler bieten Selbstgemachtes

Über die Teilnahme von Realschülern der 9a, die Waffeln zubereiteten, und der 8c – sie hatten Anfeuerholzbündel, sogenannte Sprießele, auf Lager – freute sich nicht nur Tilman Frank, Konrektor der Realschule.

Der Samstag startete um 15 Uhr, noch regnete es etwas, doch der sollte alsbald aufhören, sodass die Besucher beim Bummeln, Plaudern, Schlemmen und Genießen auf das lästige Schirmhalten verzichten konnten. Und wer am Ende des offiziellen Marktgeschehens darüber hinaus noch Lust hatte, kam im „Sonntag“ oder im „Schnitzer“ bestens unter.

Denn dort herrschte alsbald ausgelassene Partystimmung. Am gestrigen Sonntag fand der Weihnachtsmarkt ab 11.30 Uhr schließlich seinen Fortgang. Musikalisch waren nun das Vokalensemble „Vier Singer“, der Let‘s-Fetz-Chor und die Stadtmusik Bonndorf im Programm eingebunden.

Die Lichter gingen dann für dieses Jahr um 18.30 Uhr aus – bleibt schlussendlich zu hoffen, dass sich die beiden Tage für die Anbieter auch finanziell gelohnt hatte. Schön war es auf alle Fälle – auf dem fünften Weihnachtsmarkt in Bonndorf.