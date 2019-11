von Juliane Kühnemund

Der Fund hat für einige Aufregung gesorgt: Mitarbeiter der Firma Lienhard sind bei den Tiefbauarbeiten zum Breitbandausbau in der Waldstraße in Bonndorf auf menschliche Knochen gestoßen. Die Bauarbeiten wurden unterbrochen, Polizei und Stadtverwaltung informiert. Nach einer Besichtigung der Fundstelle sei dann relativ schnell klar gewesen: Man war auf eine Grabstätte des ehemaligen Friedhofs beim Stadtgarten gestoßen, erläuterte Bürgermeister Michael Scharf im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die mit dem Breitbandarbeiten beauftragte Firma Lienhard war bei Grabarbeiten in der Waldstraße, etwa 30 Meter von der Rothausstraße entfernt, auf menschliche Knochen gestoßen. Was hat es mit diesen Knochen auf sich, die in einer Tiefe von rund 60 Zentimetern ans Tageslicht kamen? Laut Bürgermeister Michael Scharf, der gemeinsam mit Hauptamtsleiter Harald Heini und Bauamtschefin Nicole Messerschmid vor Ort war, kann es sich nur um menschliche Überreste von Grabstätten auf dem einstigen Friedhof im Stadtgarten handeln.

Bei den Grabarbeiten zum Breitbandausbau wurden im Bereich der Waldstraße in Bonndorf menschliche Knochen gefunden. | Bild: Stadtverwaltung Bonndorf

Ein mögliches Verbrechen aus jüngerer Zeit könne mit Sicherheit ausgeschlossen werden, da sich die Fundstelle unter dem Straßenbelag befindet, sprich – hier konnte niemand irgendwelche menschlichen Überreste vergraben haben, sagte der Bürgermeister. Ausgeschlossen werden kann nach Informationen des Rathauschefs ferner eine historische Grabstätte. Nach seinen Worten liege es vielmehr auf der Hand, dass der Bereich der Knochenfunde zum ehemaligen Friedhof gehört, der sich im Stadtgarten befunden hat.

Nach Recherchen von Hauptamtsleiter Harald Heini wurde der heutige Stadtgarten vor rund 200 Jahren als Friedhof genutzt, nachdem die Bonndorfer Ruhestätte im Jahr 1807 vom Paulinerkloster dorthin verlegt worden war. Die Kapelle, die vom Schloss in den heutigen Stadtgarten beim „Schwarzwaldhotel“ umgesetzt wurde, sollte die Aufgabe einer Friedhofskapelle übernehmen. Allerdings stellten sich die Bodenverhältnisse des Ortes für einen Friedhof als überaus ungünstig heraus, da diese den Verwesungsprozess signifikant verlangsamten. Dies bestätigen auch die jetzt gefundenen Knochen. Sie sind laut Bürgermeister Michael Scharf noch gut erhalten.

So geht es weiter Und was passiert jetzt mit den gefundenen menschlichen Überresten? Zunächst einmal will sich Bonndorfs Bürgermeister Michael Scharf bei zuständigen Fachbehörden erkundigen, welche Vorgehensweise in einer solchen Fundsache zu berücksichtigen ist. Sind diese Fragen geklärt, werden die menschlichen Überreste auf dem heutigen Friedhof bestattet, so Scharf.

Einer einst geplanten Erweiterung des Friedhofs hat das Bezirks­amt deshalb eine Absage erteilt. Ein Friedhof sollte außerhalb des Ortes liegen, hatte es damals geheißen. Zudem brachte man eine hohe Zahl an Typhus-Erkrankungen mit dem Friedhof in Verbindung. Nachdem 1842 die Kloster- und Pfarrkirche im heutigen Martinsgarten abgebrannt und 1850 die neue Kirche St. Peter und Paul oberhalb der Stadt fertiggestellt worden war, wurde 1855 der heutige Friedhof in der Nähe der Kirche angelegt.

Der Platz um die Schlosskapelle wurde dann nicht mehr als Grablegung genutzt, ist den historischen Aufzeichnungen zu entnehmen. Die jetzt gefundenen Knochen dürften somit mehr als 160 Jahr alt sein. Dass die Knochen in einer Tiefe von 60 Zentimetern gefunden wurden, sei zunächst etwas verwunderlich gewesen, meinte Bürgermeister Scharf. Er fügte an, dass Gräber normalerweise eine Tiefe von 1,40 Meter haben. Der Rathauschef geht aber davon aus, dass der einstige Friedhofsbereich beim Anlegen der Straße etwas abgegraben worden ist.